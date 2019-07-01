У Путіна не можуть зрозуміти позицію Зеленського

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Понеділок, 1 липня 2019, 14:33

У російського президента Володимира Путіна заявляють, що перед зустріччю з президентом України Володимиром Зеленським хочуть зрозуміти його позицію щодо ключових питань.   

Про це повідомив прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков, передає російське агентство РБК.

"Путін сповнений прагматизмом в тому, що стосується міжнародних справ, тим більше в такому важливому питанні, як відносини з Україною. Зустріч заради зустрічі, напевно, нікому не потрібна, потрібна зустріч заради результату", - сказав представник Кремля.

За словами Пєскова, в стосунках з Україною безліч питань на порядку денному.

"Питання в тому, щоб мати повне розуміння про підходи українських візаві до найбільш актуальних проблем – реалізації мінських домовленостей і виходу на прямий контакт з представниками народних республік", - сказав він.

Нагадаємо:

  • У понеділок вранці Володимир Зеленський назвав розведення збройних сил у Станиці-Луганській "першим невеликим реальним успіхом".

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Теми: Зеленський Путін Донбас


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