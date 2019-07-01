Зеленський: У Станиці-Луганській розвели сили, крихка надія з'явилася

У Станиці-Луганській відбулося розведення збройних сил від лінії розмежування.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський вранці 1 липня у Facebook.

"Сьогодні у Станиці-Луганській відбулося розведення військ з обох сторін. Це зафіксувала і підтвердила Моніторингова місія ОБСЄ". – сказав він у відеозверненні.

"Я вас усіх вітаю. Це, мені здається, перший крок до сталого припинення вогню по всій лінії розмежування, який відбувся завдяки розблокуванню Мінського процесу", – заявив Зеленський.

"Я розумію, що тільки час і конкретні кроки зможуть підтвердити всім, що сторони виконують свої зобов'язання", – додав він.

Президент наголосив, що не хоче брехати і щось обіцяти.

"Я не хочу обіцяти, що завтра буде мир, що завтра ми припинимо війну – але мені здається, що крихка надія на початок завершення гарячої фази війни з'явилася", – сказав він.

Зеленський попросив "не піддаватися на паніку і провокації – і надати можливість нашим воїнам, нашій армії та нашим дипломатам виконувати свою потужну і дуже складну роботу

"Давайте зберігати спокій. Ніякої зради немає. Перемоги, на жаль, поки що теж немає. Але це, мені здається, перший наш невеликий реальний успіх. Вітаю", – сказав він.

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