Зеленський: У Станиці-Луганській розвели сили, крихка надія з'явилася
У Станиці-Луганській відбулося розведення збройних сил від лінії розмежування.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський вранці 1 липня у Facebook.
"Сьогодні у Станиці-Луганській відбулося розведення військ з обох сторін. Це зафіксувала і підтвердила Моніторингова місія ОБСЄ". – сказав він у відеозверненні.
"Я вас усіх вітаю. Це, мені здається, перший крок до сталого припинення вогню по всій лінії розмежування, який відбувся завдяки розблокуванню Мінського процесу", – заявив Зеленський.
"Я розумію, що тільки час і конкретні кроки зможуть підтвердити всім, що сторони виконують свої зобов'язання", – додав він.
Президент наголосив, що не хоче брехати і щось обіцяти.
"Я не хочу обіцяти, що завтра буде мир, що завтра ми припинимо війну – але мені здається, що крихка надія на початок завершення гарячої фази війни з'явилася", – сказав він.
Зеленський попросив "не піддаватися на паніку і провокації – і надати можливість нашим воїнам, нашій армії та нашим дипломатам виконувати свою потужну і дуже складну роботу
"Давайте зберігати спокій. Ніякої зради немає. Перемоги, на жаль, поки що теж немає. Але це, мені здається, перший наш невеликий реальний успіх. Вітаю", – сказав він.
Нагадаємо:
- 21 вересня 2016 року учасники Тристоронньої контактної групи у Мінську підписали рамковий документ про розведення сил і засобів на Донбасі у районі Золотого, Станиці Луганської та на ділянці Петрівське-Богданівка. Якщо певний період там нема обстрілів, то й українська армія, і бойовики повинні відійти від позицій на 1 кілометр углиб.
- Повністю ці домовленості ще жодного разу не виконувалися.
- 26 червня 2019 року штаб операції Об’єднаних сил повідомив про перший етап відведення українських підрозділів у Станиці Луганській – і запевнив, що це не послаблює оборонні можливості ОС. 27 червня перший етап завершився: українські бійці відійшли від пішохідного мосту.
- 30 червня представник України у ТКГ Леонід Кучма повідомив, що противник теж відійшов із району Станиці Луганської, але СММ ОБСЄ має підтвердити цей факт.
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