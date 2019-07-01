У "Голосі" розповіли, що бізнес не захотів у список, а "торговців" гнатимуть

Партія "Голос" Святослава Вакарчука мала чимало відмов балотуватися до Верховної Ради за її списком від представників бізнесу.

Про це розповіла голова партії Юлія Клименко в інтерв’ю "Українській правді".

Вона зазначила, що з такими людьми, як журналіст Сергій Рахманін чи шоумен Сергій Притула, про входження до списку говорив особисто Святослав Вакарчук – але й вони пройшли загальну процедуру: "пакет документів, перевірка, номінаційний комітет".

Але багато людей відмовилися від пропозиції:

"Відмовлялись, бо не хотіли втрачати гроші. В основному, це був бізнес. З ними і я, і Святослав, і мої колеги працювали. Це відомі бізнесмени і наймані менеджери великих корпорацій. Вони вибрали для себе бізнес як основне заняття. Вони не готові займатися політичною діяльністю, тому що набагато більше мають дохід і не готові його втрачати".

"Питання навіть не в деклараціях – декларацію можна заповнити. Але поміняти свій спосіб життя і піти у Верховну Раду, де всі будуть з усіх сторін атакувати, ти будеш отримувати 30 тисяч гривень зарплати… Для цього треба просто вирішити, що ти йдеш у політику", – пояснила Клименко.

"Не можна займатися і бізнесом, і політикою. Це хибний шлях. Як ми побачили на деяких депутатах 8 скликання" – додала вона.

На запитання, чому "Голос" не закрив усі мажоритарні округи, Клименко відповіла: "Ми просто не встигли".

"У нас не було проблеми, але ми не хотіли брати неперевірених людей… На мажоритарних округах буває дуже багато одіозних персон. Наша репутація нам дорожча за те, щоб просто заповнити округи. Тому ми вирішили, що ми краще зосередимося на більш якісних людях на меншій кількості округів, ніж покриємо всю Україну, але потім будемо мати багато репутаційних ризиків", – пояснила вона.

Навіть у Києві покрити округи не встигли, адже .мажоритарний округ – це "grass route": треба йти від дверей до дверей, розмовляти з людьми.

"Ми пропонували це деяким депутатам цього скликання, щоб вони йшли на мажоритарні округи. Хтось погодився, хтось не погодився", – зазначила Клименко.

Вона наголосила, що у список вони брали лише нові обличчя, які ще не були в парламенті, а щодо мажоритарних округів вели багато переговорів, зокрема, і з "єврооптимістами".

Клименко наголосила, що часу було мало й люди могли не встигнути прийняти рішення, адже 8 червня з'їзд затвердив кандидатів і "залишили собі тільки право виключати зі списку".

Вона, впевнена, що люди, яких "Голос" узяв у список і виставив на округи, у парламенті не будуть торгувати рішеннями.

"А якщо вони будуть торгувати, вони підуть з парламенту. Вони навіть декларацію таку негласну підписали у нас про те, що вони зобов'язуються скласти мандат. Я розумію, що вона не має юридичної сили, це більше декларативно, але будь-яка людина з тих, хто з нами іде, своєю репутацією, як мінімум, дорожать", – заявила Клименко.