У партії Вакарчука розповіли, як відбирали людей до списку

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Понеділок, 1 липня 2019, 06:34

Голова партії "Голос" Юлія Клименко заявила, що процес відбору людей до виборчого списку "був дуже швидким", а у "Голосі" "були відкритими абсолютно до всіх".

Про це вона розповіла в інтерв'ю "Українській правді".

"Процес був дуже швидкий. Це практично було 2,5 тижні нон-стоп роботи, 24/7.  Процес відбувався таким чином. Ми були відкриті абсолютно до всіх. Спершу всі документи завантажувалися через сайт. У нас не було персонального прийняття документів", – зазначила Клименко.

За її словами, координацією списку займався Ярослав Юрчишин, а координацією кандидатів на мажоритарні округи – Ярослав Железняк.

"Але це була координація, фактично – прийом документів, їх обробка, перевірка. У нас було близько тисячі бажаючих. Ми 2,5 тижні тільки цим і займалися.

Після того, як людина проходила перевірку за 10 критеріями, які у нас були на сайті, і проходила аналітичну репутаційну перевірку, пакет документів поступав на номінаційний комітет, де було 7 людей. І вони більшістю голосів приймали рішення, чи людина включається у список", – пояснила вона.

При цьому, голова партії підкреслила, що склад номінаційного комітету зможуть розкрити після 21 липня, "тому що члени комітету постійно піддаються атакам безбожним".

"Ми б не хотіли поки робити їх публічними. Можу сказати, що Святослав був членом цього комітету. Він не мав права вето, а був, фактично, рядовим членом", – додала Клименко.

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Українська правда

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Теми: Голос Вакарчук


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