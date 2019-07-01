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Українська армія озброїлася новим броньовиком

Понеділок, 1 липня 2019, 16:19

Багатоцільовий тактичний бронеавтомобіль підвищеної прохідності "Барс-8", розроблений автомобілебудівною компанією "Богдан Моторс", прийняли на озброєння Збройних сил України.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на прес-секретаря корпорації "Богдан" Сергія Красулю.

"Після завершення дворічного циклу державних випробувань у лютому поточного року, перед Днем Конституції з'явився очікуваний наказ Міноборони про прийняття бронеавтомобіля на озброєння", - сказав Красуля. 

 

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Нагадаємо:

  • "Барс-8" став другою ББМ в Україні після бронеавтомобіля "Козак-2" (НВО "Практика"), яка пройшла державні випробування.
  • Броньовик розроблений на базі пікапа американської Ram (підрозділу Fiat Chrysler Automobiles). Пасажиромісткість базового автомобіля складає до 10 осіб в повному спорядженні.
  • "Барс-8" має шасі підвищеної прохідності з колісною формулою 4х4 з 6,7-літровим турбодизельним двигуном Cummins, броньований протимінний і балістичний захист за стандартом STANAG 4569 Level 2 та системи забезпечення життєдіяльності екіпажу.
  • Конструкцією бронеавтомобіля передбачено встановлення систем пуску димових гранат, засобів зв’язку та навігації, приладів нічного та денного спостереження, системи регулювання тиску в шинах, системи пожежогасіння моторного відділення, засобів маскування, протиосколкового підбою корпусу, автономної кліматичної системи.
  • У січні 2018 року з компанією "Богдан" був пов'язаний скандал. Тоді стало відомо, що з 50 доставлених на фронт санітарних автомобілів "Богдан-2251" 25 довелося ремонтувати або повертати на завод
  • У Міноборони заявили, що подальше виробництво автомобілів "Богдан 2251" буде можливим лише після усунення виявлених недоліків технічної та медичної частин.
  • Пізніше стало відомо, що скандальні "Богдани" ремонтують за державні кошти.
  • У січні 2019 року "Богдан Моторс" підписала новий контракт із Міноборони на постачання санітарних машин "Богдан 2251".
  • Бенефіціаром корпорації "Богдан Моторс" є екс-перший заступник секретаря РНБО часів президента Петра Порошенка Олег Гладковський, який відповідав за оборонно-промисловий комплекс. Раніше його бізнес-партнером в корпорації був президент Петро Порошенко.
  • За інформацією журналістів, син Гладковського разом із партнерами організував приблизно у 2015 році постачання контрабандних російських деталей для військової техніки. 

"Українська правда" у Threads

Теми: арміяЗбройні сили
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