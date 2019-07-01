Українська армія озброїлася новим броньовиком

Багатоцільовий тактичний бронеавтомобіль підвищеної прохідності "Барс-8", розроблений автомобілебудівною компанією "Богдан Моторс", прийняли на озброєння Збройних сил України.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на прес-секретаря корпорації "Богдан" Сергія Красулю.

"Після завершення дворічного циклу державних випробувань у лютому поточного року, перед Днем Конституції з'явився очікуваний наказ Міноборони про прийняття бронеавтомобіля на озброєння", - сказав Красуля.

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