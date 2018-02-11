Міноборони: Виробництво санітарних "Богданів" призупинено

Подальше виробництво санітарних автомобілів "Богдан 2251" буде можливим лише після усунення виявлених недоліків технічної та медичної частин.

Таке рішення було ухвалене за результатами засідання круглого столу, що відбувся під головуванням заступника міністра оборони України генерал-майора Олега Шевчука, повідомляє прес-служба Міноборони.

"Було ухвалено рішення сформувати три робочі групи із залученням представників усіх зацікавлених сторін із метою вироблення пропозицій щодо усунення виявлених недоліків і вдосконалення технічної, медичної та експлуатаційної складових санітарних автомобілів "Богдан 2251", - йдеться у повідомленні.

Координатором робочої групи щодо технічної складової призначено представника Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міністерства оборони України, медичної – представника Науково-дослідного інституту проблем військової медицини Української військово-медичної академії, експлуатаційної – представника Центрального автомобільного управління озброєння Збройних сил України.

Діяльність груп буде зосереджена на вирішення таких основних проблемних питань: вихід з ладу паливної системи, недосконалість ходової частини та медичного КУНГу.

"Кінцевим результатом спільної роботи представників волонтерських та громадських організацій, посадових осіб Міністерства оборони України буде забезпечення медичної служби Збройних сил України надійним та високоякісним санітарним автомобілем класу "А", - наголосили у міністерстві.

Як відомо, з 50 доставлених на фронт автомобілів "Богдан-2251" 25 довелося ремонтувати або повертати на завод. Згідно з державним оборонним замовленням, МОУ отримало 100 автомобілів. Наразі ЗСУ прийняли половину.

Санітарний автомобіль "Богдан 2251" виробляється корпорацією "Богдан Моторс". Розробка авто, як заявлялося, велася разом з спеціалістами Міноборони з урахуванням потреб військових лікарів. Вартість автомобіля складала $32 тис. за одиницю.

Бенефіціаром корпорації "Богдан Моторс" є перший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський, який відповідає за оборонно-промисловий комплекс. Раніше його бізнес-партнером в корпорації був президент Петро Порошенко. Нинішній гендиректор "Укроборонпрому" Роман Романов раніше був дилером корпорації.