Гонконг: Поліція застосувала сльозогінний газ, троє у важкому стані
Поліція Гонконгу застосувала проти протестувальників сльозогінний газ, внаслідок зіткнень троє у важкому стані.
Про це пише The Guardian.
Керівництво лікарні в Гонконзі повідомляє про 38 чоловіків і 16 жінок, що надійшли до лікарні з травмами внаслідок зіткнень з поліцією в понеділок 1 липня.
Tensions rise as Hong Kong riot police fire tear gas and charge protesters in street after demonstrators gained access to Legislative Council building https://t.co/ZaRsgDe2hO pic.twitter.com/fgRQyFaBlz— BBC News (World) (@BBCWorld) 1 липня 2019 р.
Також зазначається про одного чоловіка і двох жінок у важкому стані.
Крім того, повідомляється про ситуацію біля будівлі законодавчих зборів.
"Поліцейські, озброєні щитами і спецзброєю, забралися на барикади, споруджені протестувальниками раніше, і підняли чорний прапор із написом: "Попередження про сльозогінний газ". Потім вони випустили в демонстрантів кількадесят куль зі сльозогінним газом", - цитує видання одного з учасників протесту.
"Демонстранти в захисних шоломах, окулярах і масках, тікають прикриваючись парасольками, повітря сповнене димом. Газові бомби на землі намагаються гасити водою", - ідеться у повідомленні.
Нагадаємо:
- Заворушення продовжують низку протестів проти поправок до проекту закону, який дозволяє екстрадицію жителів міста до материкового Китаю.
- Крім того, серед вимог демонстрантів – відставка глави адміністрації Гонконгу Керрі Лем, відмова від називання протесту "бунтом", звільнення арештованих.
- Як повідомлялося раніше, протестувальники прорвалися в будівлю законодавчих зборів після того, як очільник адміністрації Гонконгу Керрі Лем відмовилася вступити в переговори.
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