Гонконг: Поліція застосувала сльозогінний газ, троє у важкому стані

Поліція Гонконгу застосувала проти протестувальників сльозогінний газ, внаслідок зіткнень троє у важкому стані.

Про це пише The Guardian.

Керівництво лікарні в Гонконзі повідомляє про 38 чоловіків і 16 жінок, що надійшли до лікарні з травмами внаслідок зіткнень з поліцією в понеділок 1 липня.

Tensions rise as Hong Kong riot police fire tear gas and charge protesters in street after demonstrators gained access to Legislative Council building https://t.co/ZaRsgDe2hO pic.twitter.com/fgRQyFaBlz