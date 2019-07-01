Гонконг: Поліція застосувала сльозогінний газ, троє у важкому стані

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Понеділок, 1 липня 2019, 21:03

Поліція Гонконгу застосувала проти протестувальників сльозогінний газ, внаслідок зіткнень троє у важкому стані.

Про це пише The Guardian.

Керівництво лікарні в Гонконзі повідомляє про 38 чоловіків і 16 жінок, що надійшли до лікарні з травмами внаслідок зіткнень з поліцією в понеділок 1 липня.

Також зазначається про одного чоловіка і двох жінок у важкому стані.

Крім того, повідомляється про ситуацію біля будівлі законодавчих зборів.

"Поліцейські, озброєні щитами і спецзброєю, забралися на барикади, споруджені протестувальниками раніше, і підняли чорний прапор із написом: "Попередження про сльозогінний газ". Потім вони випустили в демонстрантів кількадесят куль зі сльозогінним газом", - цитує видання одного з учасників протесту.

"Демонстранти в захисних шоломах, окулярах і масках, тікають прикриваючись парасольками, повітря сповнене димом. Газові бомби на землі намагаються гасити водою", - ідеться у повідомленні.

Нагадаємо:

  • Заворушення продовжують низку протестів проти поправок до проекту закону, який дозволяє екстрадицію жителів міста до материкового Китаю.
  • Крім того, серед вимог демонстрантів – відставка глави адміністрації Гонконгу Керрі Лем, відмова від називання протесту "бунтом", звільнення арештованих.
  • Як повідомлялося раніше, протестувальники прорвалися в будівлю законодавчих зборів після того, як очільник адміністрації Гонконгу Керрі Лем відмовилася вступити в переговори.

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Теми: Китай акції газ


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