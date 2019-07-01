У Гонконзі протестувальники прорвалися у парламент

Протестувальники у Гонконзі прорвалися в будівлю законодавчих зборів після того, як очільник адміністрації Гонконгу Керрі Лем відмовилася вступити в переговори.

Про це пише BBC.

Повідомляється, що учасники протесту розбили скляні двері металевим візком і відкрили важкі ворота всередині будівлі.

11:30 pm, protesters still occupying the main legislative chamber inside the Legislative Council building of Hong Kong. Some argue to stay, others argue to leave. The fact that I’m writing this tweet from inside this room is surreal. #hongkong pic.twitter.com/TcQ4qJj0S0 — Matt Rivers (@MattRiversCNN) 1 липня 2019 р.

За даними видання, озброєні дорожніми знаками й металевими трубами протестувальники зривають зі стін картини, пишуть на стінах графіті.

Як повідомляє The Guardian, серед вимог демонстрантів –

- відмова від прийняття законопроекту про екстрадицію;

- відставка глави адміністрації Гонконгу Керрі Лем;

- розслідувати і знайти відповідальних за наказ застосувати зброю проти демонстрантів;

- офіційно відмовитися від називання протесту "бунтом";

- звільнити заарештованих демонстрантів.

Акцію протесту в понеділок присвятили річниці передачі Гонконгу від Великобританії Китаю. Заворушення продовжують низку протестів проти поправок до проекту закону, який дозволяє екстрадицію жителів міста до материкового Китаю.

Зазначається, що під час зіткнень 1 липня поліція застосувала перцевий газ і кийки, в обох сторін є постраждалі.

Також повідомляється, що уряд погодився безстроково відтермінувати розгляд законопроекту, але протести все одно тривають.

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