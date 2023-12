У Гонконзі протестувальники прорвалися у парламент

Протестувальники у Гонконзі прорвалися в будівлю законодавчих зборів після того, як очільник адміністрації Гонконгу Керрі Лем відмовилася вступити в переговори.

Про це пише BBC.

Повідомляється, що учасники протесту розбили скляні двері металевим візком і відкрили важкі ворота всередині будівлі.

11:30 pm, protesters still occupying the main legislative chamber inside the Legislative Council building of Hong Kong. Some argue to stay, others argue to leave. The fact that I’m writing this tweet from inside this room is surreal. #hongkong pic.twitter.com/TcQ4qJj0S0