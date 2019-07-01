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У Гонконзі протестувальники прорвалися у парламент

Понеділок, 1 липня 2019, 18:56
У Гонконзі протестувальники прорвалися у парламент

Протестувальники у Гонконзі прорвалися в будівлю законодавчих зборів після того, як очільник адміністрації Гонконгу Керрі Лем відмовилася вступити в переговори.

Про це пише BBC.

Повідомляється, що учасники протесту розбили скляні двері металевим візком і відкрили важкі ворота всередині будівлі.

За даними видання, озброєні дорожніми знаками й металевими трубами протестувальники зривають зі стін картини, пишуть на стінах графіті.

Як повідомляє The Guardian, серед вимог демонстрантів –

- відмова від прийняття законопроекту про екстрадицію;

- відставка глави адміністрації Гонконгу Керрі Лем;

- розслідувати і знайти відповідальних за наказ застосувати зброю проти демонстрантів;

- офіційно відмовитися від називання протесту "бунтом";

- звільнити заарештованих демонстрантів.

Акцію протесту в понеділок присвятили річниці передачі Гонконгу від Великобританії Китаю. Заворушення продовжують низку протестів проти поправок до проекту закону, який дозволяє екстрадицію жителів міста до материкового Китаю.

 

Зазначається, що під час зіткнень 1 липня поліція застосувала перцевий газ і кийки, в обох сторін є постраждалі.

Також повідомляється, що уряд погодився безстроково відтермінувати розгляд законопроекту, але протести все одно тривають.

Нагадаємо:

  • Гонконг - колишня британська колонія, яка з 1997-го опинилася під управлінням Китаю.
  • Попри те що Китай гарантує Гонконгу певний рівень автономії, на річницю передачі Гонконга під китайське управління влаштовують масові демонстрації.

Теми: Китайакції
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