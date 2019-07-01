Близько 100 активістів знову протестували під Протасовим Яром у Києві

Біля Протасового Яру в Києві знову зібралися близько 100 активістів на протест проти скандальної забудови.

Про це пише Громадське радіо.

До акції протесту, як передає видання, долучився голова Солом’янської РДА.

"Наразі ми сподіваємося, що місто долучиться до громади. Я ніколи не цікавився забудовами, допоки під моїм будинком не почали будувати три одоробла. Тоді я зрозумів, що мій будинок в якийсь момент просто може з’їхати, адже схили Яру входять в зону охоронного ландшафту не просто так", — заявив голова ініціативної групи "Протасів Яр" Роман Ратушний.

За його словами, активісти вже домоглися, щоб суд анулював контрольну картку на тимчасове порушення благоустрою. Зазначається, що будівельна компанія отримала картку в липні 2018 року.

Він також відзначив, що активісти борються за весь Протасів Яр, а не лише за ділянку забудови.

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