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Близько 100 активістів знову протестували під Протасовим Яром у Києві

Понеділок, 1 липня 2019, 23:45

Біля Протасового Яру в Києві знову зібралися близько 100 активістів на протест проти скандальної забудови.

Про це пише Громадське радіо.

До акції протесту, як передає видання, долучився голова Солом’янської РДА.

 

"Наразі ми сподіваємося, що місто долучиться до громади. Я ніколи не цікавився забудовами, допоки під моїм будинком не почали будувати три одоробла. Тоді я зрозумів, що мій будинок в якийсь момент просто може з’їхати, адже схили Яру входять в зону охоронного ландшафту не просто так", — заявив голова ініціативної групи "Протасів Яр" Роман Ратушний.

 

За його словами, активісти вже домоглися, щоб суд анулював контрольну картку на тимчасове порушення благоустрою. Зазначається, що будівельна компанія отримала картку в липні 2018 року.

Він також відзначив, що активісти борються за весь Протасів Яр, а не лише за ділянку забудови.

Нагадаємо:

  • 2 травня на вулиці Протасів Яр у Києві відбувся стихійний мітинг проти забудови Протасового Яру. У той день представники забудовника зрізали кілька дерев та почали встановлювати бетонні плити навколо території майбутнього будівництва. В акції взяли участь близько 100 людей. 
  • 18 червня у Протасовому Яру активісти повалили частину паркану та перекрили доступ до техніки, щоб не допустити будівництва.
  • Також повідомлялося, що КМДА неодноразово просила забудовника утриматись від виконання робіт у Протасовому Яру.

"Українська правда" у Threads

Теми: акціїбудівництвоКиїв
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