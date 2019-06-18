У Протасовому Яру намагаються перешкодити скандальному будівництву

У Протасовому Яру активісти повалили частину паркану та перекрили доступ до техніки, щоб недопустити будівництво конфліктної забудови.

Про це 18 квітня з місця події повідомляє Громадське.

На місці події є представники охоронної фірми та молодики спортивної статури. За словами місцевих мешканців, будівництво незаконне.

Активіст Роман Ратушний розповів, що техніку начебто підігнали для того, щоб прибрати МАФ, який заважає встановлювати нову загорожу навколо будівництва.

Раніше активісти повалили частину паркану.

"Він (МАФ — ред.) мав бути пересунутий, щоб можна було встановлювати новий паркан на заміну тому який "здуло вітром" під час попередньої акції", — сказав Ратушний.

Оператор відео зазначив, що на місце події прибули нардепи Ігор Луценко і Леонід Ємець.

"На Протасовому яру працюють бензопили, приїхав кран і маніпулятор, охоронна фірма f13 охороняє усю цю ганьбу", - написав Луценко у Facebook.

18 червня активісти повідомили, що на місці забудови у Протасовому Яру знову пиляли дерева і почала працювати техніка.

Нагадаємо: