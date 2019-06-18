У Протасовому Яру намагаються перешкодити скандальному будівництву
У Протасовому Яру активісти повалили частину паркану та перекрили доступ до техніки, щоб недопустити будівництво конфліктної забудови.
Про це 18 квітня з місця події повідомляє Громадське.
На місці події є представники охоронної фірми та молодики спортивної статури. За словами місцевих мешканців, будівництво незаконне.
Активіст Роман Ратушний розповів, що техніку начебто підігнали для того, щоб прибрати МАФ, який заважає встановлювати нову загорожу навколо будівництва.
Раніше активісти повалили частину паркану.
"Він (МАФ — ред.) мав бути пересунутий, щоб можна було встановлювати новий паркан на заміну тому який "здуло вітром" під час попередньої акції", — сказав Ратушний.
Оператор відео зазначив, що на місце події прибули нардепи Ігор Луценко і Леонід Ємець.
"На Протасовому яру працюють бензопили, приїхав кран і маніпулятор, охоронна фірма f13 охороняє усю цю ганьбу", - написав Луценко у Facebook.
18 червня активісти повідомили, що на місці забудови у Протасовому Яру знову пиляли дерева і почала працювати техніка.
Нагадаємо:
- 2 травня на вулиці Протасів Яр у Києві відбувся стихійний мітинг проти забудови Протасового Яру. У той день представники забудовника зрізали кілька дерев та почали встановлювати бетонні плити навколо території майбутнього будівництва. В акції взяли участь близько 100 людей.
- 3 травня комісія КМДА розглянула питання щодо будівництва у Протасовому Яру та за результатами обговорення з громадськістю ухвалила рекомендацію забудовнику "утриматись від виконання будь-яких робіт до прийняття остаточного рішення". Також було погоджено створення робочої групи, до якої увійдуть представники ініціативної громадськості, яка надалі буде вивчати інформацію щодо будівництва на ділянці по вул.Амосова, 6.
- Департаменту земельних ресурсів спільно з Департаментом благоустрою доручено провести обстеження земельної ділянки, під час якого "перевірити межі ділянки і встановлення паркану відповідно до дозвільних документів".