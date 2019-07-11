У Зеленського відповіли, чи люструватимуть власну команду

42522 перегляди
Четвер, 11 липня 2019, 17:12
РБК-Україна

Представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук заявив, що масова люстрація посадовців часів президентства Петра Порошенка торкнеться також і команди Володимира Зеленського.

Про це він сказав у залі парламенту під час обговорення відставки міністра закордонних справ Павла Клімкіна і призначення на цю посаду Вадима Пристайка.

Перед цим нардеп Володимир Ар'єв запитав, чи все впорядку з логічно-наслідковим зв'язком у глави держави, якщо він пропонує міністром людину, яку потім же, за його законом, можуть люструвати.

"Сьогодні президент Зеленський заявив, що всі чиновники з 2014 по 2019 роки мають бути люстровані. Пан Пристайко був ефективним заступником міністра закордонних справ до 2017 року. Отже, за логікою президента, його кандидат пан Пристайко має бути люстрований. У мене питання: а що у президента з логічно-наслідковим зв'язком?", - заявив Ар'єв.

Стефанчук відповів, що про це можна буде говорити, коли Верховна Рада отримає проект закону, про який йдеться.

"Коли парламент його розгляне,  підтримає і тоді тільки можна говорити, чи буде він у правовому полі, чи ні", - сказав він. 

"Але я глибоко переконаний, що у разі підтримки, у нас буде абсолютне виконання всіх норм положень чинного законодавства", - додав представник президента. 

У свою чергу віце-спікер Ірина Геращенко уточнила, чи означає це, що під люстрацію також підпадають члени команди Зеленського Олександр Данилюк та  Айварас Абромавичус.

"Немає у нас питань, пов'язаних з тим, чи команда це президента, чи не команда. У разі підтримки цього закону він буде поширюватися на всіх осіб, які підпадають під норми цього закону", - заявив Стефанчук.

Геращенко висловила сподівання, що Данилюк та  Абромавичус почули цю відповідь.

Нагадаємо:

  • 11 липня президент Володимир Зеленський заявив про плани внести зміни до закону про очищення влади і внести у перелік посад, які підпадають під люстрацію,  всіх представників влади, які керували країною з 2014 по 2019 роки.

Яна Міланова, УП

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Верховна Рада Зеленський люстрація


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Рада вдруге провалила звільнення Клімкіна 11 липня 2019, 17:10
Рада ратифікувала угоду про зону вільної торгівлі з Ізраїлем 11 липня 2019, 15:16
До 15 років в’язниці і примусова кастрація: Рада посилила покарання для педофілів 11 липня 2019, 14:56
Усі новини
Головні новини
Путін після розмови із Зеленським обговорив Україну з Радбезом
Зеленський хоче, щоб попередників не було на виборах і серед адвокатів
Порошенко відреагував на ініціативу Зеленського щодо його люстрації
Посли країн G7 розкритикували ідеї Зеленського про нову люстрацію
Усі новини
думка

9 помилок, яких припускаються протягом перших 10 хвилин робочого дня

історія

Чому дочку Ярослава Мудрого неправильно називати Анною Руською

психологія

6 ознак, що людина на вас "запала" та ще три, що недоречно "впадаєте" ви