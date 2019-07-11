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У Львові збираються почати будівництво метро

Четвер, 11 липня 2019, 18:56

Депутати Львівської міської ради підтримали петицію про розмороження проекту будівництва у місті метрополітену.

Про це повідомляє Zaxid.net.

Зазначається, що тепер департамент житлового господарства та інфраструктури Львова має розробити дорожню карту щодо вирішення цього питання.

Автор петиції звертає увагу, що за 10-15 років до Львова приєднаються кілька навколишніх населених пунктів і, аби запобігти транспортному колапсу, місту потрібне метро, підземне або наземне.

Видання нагадує, що розмови про підземку у Львові тривають ще з радянських часів. Після невдалої спроби в середині 80-х провести лінію підземного трамваю, через що пошкодили історичні будівлі, цю ідею відкинули.

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