Україна підписала з Північною Македонією угоду про безвіз на постійній основі

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П'ятниця, 12 липня 2019, 16:33

Посол України в Північній Македонії Наталія Задорожнюк підписала з міністром закордонних справ Північної Македонії Ніколою Дімітровим угоду про безвізовий режим між двома країнами, який діятиме на постійній основі.

Про це посол повідомила на своїй сторінці у Facebook, передає "Європейська правда".

Сьогодні разом з міністром закордонних справ Республіки Північна Македонія Ніколою Дімітровим від імені Уряду України підписала надзвичайно важливу міжурядову Угоду про безвіз на постійній основі. Більше немає потреби пролонгувати існуючу Угоду щороку. Працюємо далі!" - написала вона.

Угода дозволяє громадянам двох країн з біометричними паспортами в’їзді, транзит чи короткострокове перебування протягом 90 днів у 180-денний період.

"Очікується, що ця угода зробить особливий внесок у подальшу активізацію співпраці, особливо в економічній сфері, шляхом сприяння діловим зв'язкам і контактам між двома країнами, а також розвитку туризму" - заявили в МЗС Північної Македонії.

Раніше безвіз між Україною та Північною Македонією (в минулому – Колишньою Югославською республікою Македонія) мав тимчасовий характер. Відповідні угоди підписувалися на рік.

Востаннє Україна продовжувала на рік дію безвізового режиму для громадян Північної Македонії у березні цього року.

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Теми: Україна Македонія безвіз


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