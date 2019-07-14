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Україна розповіла в ОБСЄ, як Росія видає сербського бойовика за журналіста

Неділя, 14 липня 2019, 06:05

Делегація України на засіданні Форуму ОБСЄ зі співробітництва в галузі безпеки розповіла про те, як сербський снайпер Беріч, що воював на Донбасі проти наших військ, став "журналістом", акредитованим при МЗС РФ.

Про це розповів заступник Постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Лоссовський в коментарі Укрінформу.

"Ми зреагували на інформацію російської делегації про такого собі "сербського журналіста" Деяна Беріча. Усім делегаціям країн-учасниць ми детально, з демонстрацією слайдів, пояснили – що це за особа. Котра в жодному разі не представляє Сербію, як і не є журналістом. Він – військовий злочинець та вбивця, якого допускають на брифінги в МЗС РФ як нібито "іноземного журналіста" з метою продукування пропагандистських запитань і коментарів для дискредитації України, і ЗСУ зокрема", – заявив Лоссовський.

За словами дипломата, присутні на засіданні в деталях ознайомилися з "бойовим шляхом" найманця із Сербії у складі російських окупаційних сил на Донбасі. А також дізналися про нагороди снайпера від офіційних установ РФ за вбивства українців.

При цьому наголошувалося, що російська сторона по суті прикриває військового злочинця від правосуддя, адже, за законодавством Сербії, він має надовго сісти у в’язницю в разі повернення до країни.

"На засіданні представник делегації Сербії зацікавився цим випадком. Він наголосив, що кримінальний кодекс Сербії передбачає великий тюремний термін за участь у війні чи збройному конфлікті за кордоном, як і ще більший строк – за організацію участі (інших осіб — ред.) у війні чи збройному конфлікті в іншій країні, під що саме і підпадає Деян Беріч. На прохання сербського представника ми передали йому всю наявну в нас інформацію з цього приводу", – вказав український дипломат.

За його словами, раніше у ході засідань Форуму російська делегація наводила цитати "сербського журналіста" Деяна Беріча на підтримку своїх абсурдних тверджень про нібито обстріли українським військовими мирних міст на Донбасі.

Уродженець Сербії Деян Беріч (позивний "Декі") з 2014 року перебував у складі російських окупаційних військ під час анексії Криму, а пізніше воював снайпером на Донбасі за так звану "ДНР".

З грудня 2018 року Беріч позиціонує себе як нібито журналіст одного маловідомого російського інтернет-видання, перебуваючи при цьому на офіційних брифінгах МЗС РФ та діючи в інтересах російської пропаганди.

"Українська правда" у Threads

Теми: ДНРСербіяРосіяОБСЄ
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