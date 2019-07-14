У Харкові на ходу загорілася маршрутка, салон вигорів

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Неділя, 14 липня 2019, 11:11
ДСНС

У Харкові в суботу на ходу загорілася маршрутка №61 сполученням "Центральний ринок – Лиса гора".

 
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Як повідомляє управління ДСНС області, повідомлення про пожежу в автобусі "Богдан" надійшло на номер "101" 13 липня о 13:50.

 

"Транспортний засіб загорівся під час руху по вул. Курилівській міста Харкова. Водій швидко евакуював пасажирів та намагався самотужки загасити пожежу, але спроби були марними", - йдеться в повідомленні.

 

На момент прибуття рятувальників було встановлено, що у маршрутці горіли моторний відсік та салон на площі близько 10 кв.м.

О 14:03 пожежу було локалізовано, о 14:07 повністю ліквідовано. Постраждалих немає. Причина та збитки встановлюються.

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Теми: Харків транспорт пожежа


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