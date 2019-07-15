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Україна потрапила в топ країн з найбільшим обсягом сміття на людину

Понеділок, 15 липня 2019, 13:40

Україна потрапила на 9 місце рейтингу країн з найбільшим обсягом сміття на одного жителя за версією американського агентства 24/7 Wall Street.

Про це пише USA Today.

Країни в рейтингу розподілилися таким чином:

  1. Канада - 36,1 тонна сміття на людину;
  2. Болгарія - 26,7 тонн сміття на людину;
  3. США - 25,9 тонн сміття на людину;
  4. Естонія - 23,5 тонн сміття на людину;
  5. Фінляндія - 16,6 тонн сміття на людину;
  6. Вірменія - 16,3 тонни сміття на людину;
  7. Швеція - 16,2 тонни сміття на людину;
  8. Люксембург - 11,8 тонн сміття на людину;
  9. Україна - 10,6 тонн сміття на людину;
  10. Сербія - 8,9 тонн сміття на людину.

Україна в рейтингу країна з найбільшою кількістю населення після США з населенням 325 147 121 громадян.

Зазначається, що Україну населяє 44 831 135 осіб. Сумарно за 2017 рік Україна виробила 474 106 025 тонн сміття. Вказується, що ступінь переробки відходів становить - 3,2%.

"Україна, один з найбільших торговців зброєю в світі, виробляє трохи більше 474 мільйонів метричних тон відходів на рік, 448 мільйонів з яких - небезпечні відходи. Жодна з 105 країн, щодо яких є дані про небезпечні відходи, не виробляє більше таких відходів", - йдеться в результатах американського аналізу.

Повідомляється, що уряд України визнав управління небезпечними відходами найбільш нагальною і критичною проблемою, яка повинна вирішуватися при поводженні з відходами в цілому. Основною причиною відсутності ініціатив щодо утилізації даних відходів називається "недостатнє фінансування".

Велика частина інших 26 мільйонів тон відходів в Україні - це тверді побутові відходи і сільськогосподарські відходи, які включають в себе сміття, вироблене на фермах, птахофабрики і бійні, відходи збору врожаю, стоки добрив з полів і пестициди.

Відзначається, що в багатьох країнах зі списку, будівельна галузь часто є найбільшим винуватцем, виробляючи більше 90% всіх відходів, вироблених в країні.

Щоб визначити найбільших виробників відходів, агентство розрахувало обсяг спеціальних відходів і регулярних твердих побутових відходів на душу населення, вироблених кожною країною, використовуючи дані з глобальної бази даних Світового банку "Що таке відходи?", яка останній раз оновлювалася у вересні 2018 року.

Укладачі списку підсумовували для кожної країни тони відходів за 2017 рік по спецкатегоріям сільськогосподарських відходів, будівництва та знесення, електронних відходів, небезпечних відходів, промислових відходів, медичних відходів і загальних комунальних відходів.

Українська правда

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Теми: рейтингУкраїнаекологія
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