Офіційний Київ застеріг Будапешт від втручання у вибори

Міністерство закордонних справ України попередило угорських чиновників, що готове вжити заходів, аби не допустити втручання угорської влади у внутрішньополітичне життя України перед парламентськими виборами.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йшлося на зустрічі т.в.о. міністра закордонних справ Єгора Божка з послом Угорщини, про підсумки якої МЗС повідомило в офіційній заяві.

МЗС зазначає, що нещодавня зустріч прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана з головою Товариства угорської культури Закарпаття, народним депутатом України Брензовичем у Будапешті, викликає стурбованість української сторони.

Крім того, Київ стурбований низкою візитів на Закарпаття офіційних осіб Угорщини та їх публічними заявами агітаційного характеру на підтримку Брензовича та деяких інших кандидатів на позачергових виборах до парламенту.

МЗС також з подивом дізналось, що, попри відповідну рекомендацію української сторони, 15 липня на Закарпаття за дипломатичним паспортом з неофіційним візитом прибув глава Адміністрації прем’єр-міністра Угорщини Гергей Гуяш.

"Вважаємо такі дії угорської сторони порушенням дипломатичних канонів та духу добросусідства. Українська сторона залишає за собою право на кроки для запобігання втручанню Угорщини у внутрішні справи України", - заявили у міністерстві.

МЗС наполегливо рекомендує угорській владі до завершення виборчого процесу утриматись від подальших поїздок до Закарпаття та інших заходів, що можуть розцінюватись як агітація.

Як відомо, 21 липня в Україні пройдуть парламентські вибори, і лідери угорських організацій Закарпаття балотуються за мажоритарними округами.

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Європейська правда