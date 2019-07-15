Офіційний Київ застеріг Будапешт від втручання у вибори

6376 переглядів
Понеділок, 15 липня 2019, 18:17

Міністерство закордонних справ України попередило угорських чиновників, що готове вжити заходів, аби не допустити втручання угорської влади у внутрішньополітичне життя України перед парламентськими виборами.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йшлося на зустрічі т.в.о. міністра закордонних справ Єгора Божка з послом Угорщини, про підсумки якої МЗС повідомило в офіційній заяві.

МЗС зазначає, що нещодавня зустріч прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана з головою Товариства угорської культури Закарпаття, народним депутатом України Брензовичем у Будапешті, викликає стурбованість української сторони.

Крім того, Київ стурбований низкою візитів  на Закарпаття офіційних осіб Угорщини та їх публічними заявами агітаційного характеру на підтримку Брензовича та деяких інших кандидатів на позачергових виборах до парламенту.

МЗС також з подивом дізналось, що, попри відповідну рекомендацію української сторони, 15 липня на Закарпаття за дипломатичним паспортом з неофіційним візитом прибув глава Адміністрації прем’єр-міністра Угорщини Гергей Гуяш.

"Вважаємо такі дії угорської сторони порушенням дипломатичних канонів та духу добросусідства. Українська сторона залишає за собою право на кроки для запобігання втручанню Угорщини у внутрішні справи України", - заявили у міністерстві.

МЗС наполегливо рекомендує угорській владі до завершення виборчого процесу утриматись від подальших поїздок до Закарпаття та інших заходів, що можуть розцінюватись як агітація.

Як відомо, 21 липня в Україні пройдуть парламентські вибори, і лідери угорських організацій Закарпаття балотуються за мажоритарними округами.

Читайте також: "Новий наступ Орбана: навіщо Угорщина втручається в українські вибори"

Європейська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Київ Угорщина вибори


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Wizz Air у серпні скасував частину рейсів з Києва за 17 маршрутами 15 липня 2019, 17:22
На Київ суне гроза 14 липня 2019, 14:24
З понеділка метро Києва починає відмовлятися від жетонів 13 липня 2019, 13:03
Усі новини
Головні новини
ДТП з кортежем президента: водії УДО відбулися адмінпротоколами
Зеленський розповів про свій кортеж і відреагував на ДТП з автобусом дітей
Хтось у ДБР злив інформацію у справі щодо Порошенка – Труба
Симпатики Порошенка ввірвалися у ДБР: Труба відреагував
Усі новини
поради

Ці 12 запитань не можна ставити нареченому чи нареченій перед весіллям

Фото

10 пар сонячних окулярів, які носитимуть тільки сміливці

дослідження

Скільки часу на день можна "залипати" в соцмережах