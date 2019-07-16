ЄС ввів санкції проти Туреччини через геологорозвідку біля берегів Кіпру

Рада ЄС на рівні глав МЗС схвалила обмежувальні заходи щодо Туреччини через проведення Анкарою геологорозвідувального буріння біля берегів Кіпру.

Про це пише DW.

Санкції, зокрема, передбачають скорочення фінансової допомоги Туреччині як кандидату на вступ до ЄС, а також урізання позик в рамках кредитного механізму Європейського інвестиційного банку.

Крім того, в Брюсселі ухвалили рішення про заморожування переговорів щодо всеосяжної угоди про повітряне сполучення з Анкарою і про відмову від ряду зустрічей з високопоставленими турецькими політиками.

Крім того, щодо Анкари можливі подальші "адресні заходи", якщо Туреччина продовжить геологорозвідку, зазначалося в проекті постанови. За даними джерел агентства dpa, текст документа був схвалений 15 липня без змін.

Ці точкові заходи можуть, зокрема, торкнутися конкретних осіб і компаній, що мають безпосереднє відношення до робіт на шельфі.

На думку Брюсселя, Туреччина проводить бурові роботи з видобутку нафти і газу біля узбережжя Кіпру незаконно.

Розгортання Анкарою двох кораблів для пошуку нафти і газу викликало суперечку з Республікою Кіпр. Офшорна зона, куди були відправлені судна, є частиною того, що міжнародне співтовариство визнає як виняткову економічну зону (ВЕЗ) Республіки Кіпр, яка запросила західних гігантів, таких як ExxonMobil і France Total.

Туреччина заявляє, що її дії відповідають міжнародному праву, і що вона веде буріння на своєму континентальному шельфі.