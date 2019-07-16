Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ЄС ввів санкції проти Туреччини через геологорозвідку біля берегів Кіпру

Вівторок, 16 липня 2019, 00:41

Рада ЄС на рівні глав МЗС схвалила обмежувальні заходи щодо Туреччини через проведення Анкарою геологорозвідувального буріння біля берегів Кіпру.

Про це пише DW.

Санкції, зокрема, передбачають скорочення фінансової допомоги Туреччині як кандидату на вступ до ЄС, а також урізання позик в рамках кредитного механізму Європейського інвестиційного банку.

Крім того, в Брюсселі ухвалили рішення про заморожування переговорів щодо всеосяжної угоди про повітряне сполучення з Анкарою і про відмову від ряду зустрічей з високопоставленими турецькими політиками.

Крім того, щодо Анкари можливі подальші "адресні заходи", якщо Туреччина продовжить геологорозвідку, зазначалося в проекті постанови. За даними джерел агентства dpa, текст документа був схвалений 15 липня без змін.

Ці точкові заходи можуть, зокрема, торкнутися конкретних осіб і компаній, що мають безпосереднє відношення до робіт на шельфі.

На думку Брюсселя, Туреччина проводить бурові роботи з видобутку нафти і газу біля узбережжя Кіпру незаконно.

Розгортання Анкарою двох кораблів для пошуку нафти і газу викликало суперечку з Республікою Кіпр. Офшорна зона, куди були відправлені судна, є частиною того, що міжнародне співтовариство визнає як виняткову економічну зону (ВЕЗ) Республіки Кіпр, яка запросила західних гігантів, таких як ExxonMobil і France Total.

Туреччина заявляє, що її дії відповідають міжнародному праву, і що вона веде буріння на своєму континентальному шельфі.

Теми: санкціїЄСТуреччинаКіпр
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Усі новини...
санкції
Бренсон закликав британську владу зняти санкції з Тінькова
Британія ввела санкції проти Красовського та інших за причетність до депортації українських дітей
Нафтопромислова корпорація SLB повністю припиняє поставки в Росію
Останні новини
16:33
Голова Євроради перед самітом ЄС закликав виконати зобов’язання перед Україною
16:32
Вирощування ялинок на фермах може допомогти дикій природі – екологи
16:17
інфографікаАмериканські компанії найбільше допомагають Росії робити зброю
16:10
"Хабар через паркан": справу нардепки Марченко передали в суд
16:05
Канабіс у 1,5 раза підвищує ризик деяких ускладнень під час вагітності: дослідження
15:51
Шольц: Другу систему Patriot від Німеччини розгорнуть в Україні ще цього року
15:50
фотоУ Києві підготували пересувні котельні на випадок відсутності обігріву через обстріли
15:35
відеоКомандувач Повітряних сил показав, як "Шахед" збивають "Іглою" з тепловізійним обладнанням
15:33
Шмигаль розповів про нові реформи, які готує Україна
15:24
Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС
Усі новини...
Реклама: