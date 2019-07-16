Суд Амстердама відклав рішення у справі "скіфського золота"

Апеляційний суд Амстердама потребує додаткової інформації від сторін у справі повернення "скіфського золота" з музеїв Криму, яке перебувало в музеї Алларда Пірсона на час анексії півострова.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на повідомлення суду.

"Сторони представили свої думки з поясненнями і позиціями експертів, але Апеляційний суд, тим не менше, потребує додаткової інформації" - йдеться у повідомленні суду.

Суд дав сторонам два місяці на надання додаткової інформації.

"Потім суд продовжить розгляд справи. Остаточне рішення можна очікувати через 6-9 місяців" - повідомили у суді.

14 грудня 2016 року суд Амстердама вирішив повернути Україні скіфське золото, яке на час анексії Криму перебувало на експозиції в голландському музеї.

Ще до вердикту обидві сторони заявляли про наміри оскаржити рішення, якщо воно буде не на їхню користь.

Суд також постановив, що Україна має компенсувати витрати на зберігання колекції музею Алларда Пірсона в Амстердамі.

У січні 2017 року кримські музеї почали процес оскарження рішення суду Амстердама.

Поки триває судова тяганина, "скіфське золото" зберігається в музеї Алларда Пірсона.