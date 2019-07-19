Прикордонники: У "Борисполі" – бум підроблених документів

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П'ятниця, 19 липня 2019, 14:13

Джерело: Державна прикордонна служба України

В аеропорту "Бориспіль" прикордонники виявили чотирьох громадян Туреччини з підробленими документами та іранця з чужим паспортом.

Деталі: 16-річний хлопець та троє чоловіків 32-х і 42-х років прибули в Україну з Туреччини різними авіарейсами два дні тому, їх впустили в країну.

19 липня усі четверо прибули до аеропорту "Бориспіль" та планували вилетіти з України – одні до Швейцарії, інші до Бельгії.

Пряма мова: "Їхні поїздки відкладуться на невизначений термін, адже під час контролю прикордонники виявили, що надані ними на контроль паспорти – підроблені. Під час бесіди іноземці повідомили, що кожний, щоб безперешкодно потрапити до країн Європи, начебто, у Києві заплатив по 2 тисячі євро за виготовлення підроблених документів".

Усіх затриманих прикордонники притягнули до адміністративної відповідальності за спробу незаконного перетину державного кордону.

Їм заборонили в’їзд на територію України терміном на 3 роки, їх повернули назад авіарейсом до Туреччини.

Крім того, під час перевірки пасажирів, що прямували до Лондона транзитом через Київ, 41-річний громадянин Ірану надав прикордонникам чужий паспортний документ на ім’я 49-річного громадянина Кіпру.

Іранець розповів, що чужий паспорт придбав у Стамбулі за 5 тисяч євро для подорожей Європою.

Наразі іноземець, уже зі справжнім паспортом, чекає зворотного рейсу до Тегерана.

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Теми: Прикордонна служба паспорт


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