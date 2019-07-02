Стефанчук про регіональну російську для Донбасу: Це особиста позиція Богдана
Вівторок, 2 липня 2019, 07:27
Заява керівника Офісу президента Андрія Богдана про можливий референдум про визнання російської мови в якості регіональної на Донбасі є його особистою думкою.
Про це в ефірі програми Свобода слова на каналі ICTV заявив соратник Богдана, представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук.
"Це однозначно, мені здається, потрібно трактувати як особисту позицію Богдана, оскільки вона не зовсім корелюється з тим, що заявлено в програмі нашої партії", - сказав він.
"Оскільки для нас визначальним є положення статті 10 Конституції України, відповідно до якої єдиною державною мовою України є українська мова", - заявив Стефанчук.
Нагадаємо:
- Глава ОПУ Андрій Богдан в інтерв'ю виданню "РБК-Україна", заявив про можливість проведення референдуму про статус регіональної для російської мови на території Донецької та Луганської області.