Війна на сході: Окупанти здійснили 25 обстрілів і зазнали втрат

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Вівторок, 2 липня 2019, 07:56

Минулої доби збройні формування Російської Федерації 25 разів порушили режим припинення вогню. З них 13 разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм.

Про це повідомляє прес-центр ООС.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 15 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

- п’ять разів поблизу Водяного – з гранатометів різних систем, озброєння БМП, снайперського вогню та стрілецької зброї;
- тричі біля Авдіївки – з мінометів калібру 120 мм; 
- неподалік Мар’їнки – з мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів різних систем; 
- три рази в районі населеного пункту Новоселівка Друга – з мінометів калібру 120 та 82 мм, озброєння БМП та автоматичних гранатометів; 
- околиці Лебединське – зі 120 мм міномету;
- неподалік Опитного – з великокаліберного кулемету;
- біля Пісків – з підствольного гранатомету;

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українськх захисників були обстріляні 10 разів:

- поблизу Новоолександрівки – з міномету калібру 120 мм;
- три рази неподалік Новолуганського – з мінометів калібру 120 та 82 мм, автоматичних гранатометів;
- район населеного пункту Зайцеве – з міномету калібру 82 мм та автоматичного гранатомету;
- двічі поряд Луганського – з мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;
- неподалік Новотошківського – з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;
- околиці Кримського – з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;
- біля населеного пункту Новгородське - з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;

В результаті ворожих обстрілів два українських військовослужбовця загинуло, ще двоє - отримали поранення. Військові підкреслюють, що на кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям. 

За даними розвідки, 1 липня трьох окупантів знищено та ще п'ятьох поранено.

Від початку поточної доби, 2 липня, ворог два рази обстріляв позиції Об'єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" позиції українськиї захисників були обстріляні поблизу Лебединського – з гранатометів різних систем та великокаліберного кулемету.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог здійснив один обстріл позицій українських захисників біля населеного пункту Новолуганське – з міномету калібру 82 мм.

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Теми: ООС бойові дії


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