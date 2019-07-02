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Геращенко – Зеленському: Путіна не можна розжалобити, тільки розсмішити

Вівторок, 2 липня 2019, 08:36
Геращенко – Зеленському: Путіна не можна розжалобити, тільки розсмішити

Перший віце-спікер ВР Ірина Геращенко дорікає команді президента Володимира Зеленського за відсутність тиску на Росію.

Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook у ніч на вівторок.

"Зовнішня політика потребує активних дій. Путіна не можна розжалобити закликами про дітей, його країна вбивала дітей в Чечні, в Сирії, в Україні... Його, звичайно, можна розсмішити, думаю, останній місяць він сміється без перерви... Але зупинити його можна не сміхом чи сльозами, а тільки тиском", – підкреслила Геращенко.

Вона констатувала, що Росія вдруге скликає Радбез ООН через український мовний закон.

"Україна за часів президентства Зеленського жодного разу не скликала Радбез через невиконання Росією морського трибуналу ООН і незвільнення українських моряків", – дорікнула вона.

Крім того, за словами Геращенко, Франція і Німеччина "за нашою спиною домовляються про повернення російської делегації в ПАРЄ, і українська влада з цим погоджуються".

"В світовій пресі виходять нищівні статті про повернення російської делегації і ганьбу асамблеї, але там немає статей українського президента з закликом до європейських політиків не зраджувати принципи", - зазначила перший віце-спікер.

Українська правда

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Теми: ГеращенкоЗеленський
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