Геращенко – Зеленському: Путіна не можна розжалобити, тільки розсмішити
Перший віце-спікер ВР Ірина Геращенко дорікає команді президента Володимира Зеленського за відсутність тиску на Росію.
Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook у ніч на вівторок.
"Зовнішня політика потребує активних дій. Путіна не можна розжалобити закликами про дітей, його країна вбивала дітей в Чечні, в Сирії, в Україні... Його, звичайно, можна розсмішити, думаю, останній місяць він сміється без перерви... Але зупинити його можна не сміхом чи сльозами, а тільки тиском", – підкреслила Геращенко.
Вона констатувала, що Росія вдруге скликає Радбез ООН через український мовний закон.
"Україна за часів президентства Зеленського жодного разу не скликала Радбез через невиконання Росією морського трибуналу ООН і незвільнення українських моряків", – дорікнула вона.
Крім того, за словами Геращенко, Франція і Німеччина "за нашою спиною домовляються про повернення російської делегації в ПАРЄ, і українська влада з цим погоджуються".
"В світовій пресі виходять нищівні статті про повернення російської делегації і ганьбу асамблеї, але там немає статей українського президента з закликом до європейських політиків не зраджувати принципи", - зазначила перший віце-спікер.
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