Росія вдруге скликає Радбез ООН через український мовний закон

Росія вирішила вдруге скликати засідання Ради безпеки ООН через український мовний закон.

Про це речник постійного представництва України при Організації Об’єднаних Націй Олег Ніколенко повідомив у Facebook

"Незабаром на нас чекає другий акт театру абсурду в Раді Безпеки ООН. Делегація РФ повторно звернулася про обговорення українського мовного закону в Радбезі ООН. Сьогодні під час погодження програми роботи на поточний місяць таке засідання попередньо запланували на 16 липня", – написав він.

За його словами, формальним приводом стало набрання законом чинності.

"Хоча, усі розуміють, що Москву цікавить не стільки закон про мову, скільки будь-яка нагода для дестабілізації ситуації в Україні. Українська делегація в ООН неодноразово заявляла, що мовний закон є внутрішнім питанням нашої держави. Рада Безпеки до нього не має стосунку", - заявив Ніколенко.

"Зі свого боку, Україна разом з партнерами використає засідання, щоби порушити нагальні проблемні питання російсько-українського конфлікту, насамперед звільнення українських моряків і політичних в’язнів, триваючі обстріли на Донбасі, в результаті яких продовжують гинути люди, а також відповідальність Росії за катастрофу літака МН17", – додав він.

Детальніше про закон та його головні позиції читайте у матеріалі УП "Mova is… Закон про мову у цифрах".

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