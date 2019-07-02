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Вибух на Дніпропетровщині: двох дітей прооперували, двох оперують

Вівторок, 2 липня 2019, 09:02

Двох дітей, які постраждали від вибуху на Дніпропетровщині у понеділок, прооперували, ще двох оперують.

Про це повідомив голова Дніпропетровської облради Гліб Пригунов у Facebook.

"Двох найважчих вночі прооперували. 16-річний хлопець все ще на штучній вентиляції легенів, але лікарі говорять, що стабільний. 5-річний малий - в свідомості. Ще двох зараз почали оперувати", - написав він.

Раніше Пригунов повідомив, що одній дитині дістали осколок із черевної порожнини.  

Разом з тим, завідувач приймального відділення Дніпропетровської обласної дитячої лікарні Ігор Майденко повідомив, що внаслідок вибуху постраждало п’ятеро дітей, в усіх осколкові поранення.

"Постраждали п'ятеро дітей. Двоє з них перебувають у важкому стані, зараз триває оперативне лікування і вони знаходяться в реанімації. Стан решти дітей розцінюється як травми середнього ступеня тяжкості", - цитує Майденка Укрінформ.

Нагадаємо:

  • У понеділок на дитячому майданчику у селі Пашена Балка Дніпровського району Дніпропетровської області вибухнув невідомий предмет. Повідомлялося, що шестеро дітей отримали травми різного ступеню тяжкості.

Українська правда
Теми: вибухДніпропетровська область
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