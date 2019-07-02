Клімкін розповів, хто керуватиме МЗС на час його "політичної відпустки"

Міністр закордонних справ Павло Клімкін, який іде у "політичну відпустку" після конфлікту з президентом, заявив, що тимчасово виконуватиме обов'язки міністра його заступниця Олена Зеркаль.

Про це він сказав у бліц-інтерв'ю "Українським Новинам", повідомляє "Європейська правда".

"Я так розраховую, що піду у відпустку з середи (3 липня). Просто завтра необхідно ще кілька справ закінчити і все", - повідомив він виданню у понеділок.

Міністр сподівається, що обов'язки міністра виконуватиме Зеркаль.

"Далі буде Олена Зеркаль, поки що тимчасово виконувачем обов’язків", - сказав він.

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