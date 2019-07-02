Клімкін розповів, хто керуватиме МЗС на час його "політичної відпустки"
Міністр закордонних справ Павло Клімкін, який іде у "політичну відпустку" після конфлікту з президентом, заявив, що тимчасово виконуватиме обов'язки міністра його заступниця Олена Зеркаль.
Про це він сказав у бліц-інтерв'ю "Українським Новинам", повідомляє "Європейська правда".
"Я так розраховую, що піду у відпустку з середи (3 липня). Просто завтра необхідно ще кілька справ закінчити і все", - повідомив він виданню у понеділок.
Міністр сподівається, що обов'язки міністра виконуватиме Зеркаль.
"Далі буде Олена Зеркаль, поки що тимчасово виконувачем обов’язків", - сказав він.
Нагадаємо:
- Днями президент Володимир Зеленський розкритикував ВР за те, що вона досі не звільнила Клімкіна, навіть після того, як він запропонував кандидатуру Пристайка.
- За його словами, це призвело до того, що він дізнається інформацію про міжнародні кроки "з інтернету".
- 1 липня Клімкін заявив, що припиняє працювати на посаді і йде у "політичну відпустку".
- Комітет Верховної ради у закордонних справах планує 9 липня розглянути питання про звільнення Клімкіна і призначення міністром Вадима Пристайка.
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