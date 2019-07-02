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Клімкін розповів, хто керуватиме МЗС на час його "політичної відпустки"

Вівторок, 2 липня 2019, 10:06
Клімкін розповів, хто керуватиме МЗС на час його політичної відпустки

Міністр закордонних справ Павло Клімкін, який іде у "політичну відпустку" після конфлікту з президентом, заявив, що тимчасово виконуватиме обов'язки міністра його заступниця Олена Зеркаль.

Про це він сказав у бліц-інтерв'ю "Українським Новинам", повідомляє "Європейська правда".

"Я так розраховую, що піду у відпустку з середи (3 липня). Просто завтра необхідно ще кілька справ закінчити і все", - повідомив він виданню у понеділок.

Міністр сподівається, що обов'язки міністра виконуватиме Зеркаль.

 "Далі буде Олена Зеркаль, поки що тимчасово виконувачем обов’язків", - сказав він.

Нагадаємо:

  • Днями президент Володимир Зеленський розкритикував ВР за те, що вона досі не звільнила Клімкіна, навіть після того, як він запропонував кандидатуру Пристайка.
  • За його словами, це призвело до того, що він дізнається інформацію про міжнародні кроки "з інтернету".
  • 1 липня Клімкін заявив, що припиняє працювати на посаді і йде у "політичну відпустку".
  • Комітет Верховної ради у закордонних справах планує 9 липня розглянути питання про звільнення Клімкіна і призначення міністром Вадима Пристайка.

"Українська правда" в Threads

Теми: КлімкінМЗС
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