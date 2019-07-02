Поліція вилучила майже пів тонни кокаїну
Українські правоохоронці викрили діяльність міжнародного синдикату, який постачав наркотики з Латинської Америки в Західну Європу та вилучили 400 кілограмів кокаїну.
Про це розповів на брифінгу голова Національної поліції Сергій Князєв.
"Проведено низку затримань та більше десятка обшуків. В результаті цього вилучено 400 кілограмів кокаїну, чистота якого за висновками становить більше 90%. Загальна вартість цього зілля становить близько 60 мільйонів доларів США", – сказав він.
За словами Князєва, 19 червня було затримано перших трьох учасників злочинної схеми – громадян України, які за оперативною інформацією причетні транспортування та реалізації наркотиків.
Голова Нацполіції пояснив, що після обшуків правоохоронці вилучили першу партію наркотичних засобів – 270 кілограмів, але "не виходили на брифінг, бо розуміли, що це не всі учасники злочинної групи".
"І 1 липня інша частина злочинців з’явилась у полі зору Нацполіції: вони прилетіли в Україну і ми вилучили в два етапи - 70 і 60 кілограмів - у транспортних засобах і кількох місцях складування на території Києва", – зазначив Князєв.
За його словами, наразі затримано 6 учасників синдикату, серед них є також громадяни Нідерландів і Великої Британії.
Нагадаємо:
- В кінці квітня Національна поліція затримала 5 громадян Туреччини та одного азербайджанця за причетність до контрабанди наркотиків у країни Європейського Союзу.
- Поліція принесла на брифінг 300 кг героїну, вилучених у ймовірних наркоторговців.
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