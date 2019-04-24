Поліція принесла на брифінг 300 кг героїну, вилученого в іноземців

Національна поліція затримала 5 громадян Туреччини та одного азербайджанця за причетність до контрабанди наркотиків у країни Європейського Союзу.

Про це під час брифінгу повідомили перший заступник глави Нацполіції В'ячеслав Аброськін та начальник департаменту протидії наркозлочинності Андрій Кіхтенко.

Поліція принесла на брифінг 300 кг героїну, вилучених у ймовірних наркоторговців.

фото: фб Артема шевченко

Аброськін зазначив, що орієнтована вартість наркотиків – 25 млн доларів США.

Затримані орендували у Києві маєток, де зберігали товар.

За даними поліції, його доставили досить давно, однак після попередньої "вдало проведеної спеціальної операції" злочинці вирішили зробити паузу.

"Вчора (23 квітня – УП)… ліквідована ще одна міжнародна злочинна організація, яка протягом тривалого часу, багатьох років, здійснювала незаконні постачанні особливо небезпечного наркотичного засобу героїн на територію нашої держави та країни Євросоюзу", – розповів Кіхтенко.

За його словами, наймолодшим серед затриманих є 28-річний громадянин Азербайджану, інші підозрювані – "досвідчені наркоторговці" віком від 55 до 60 років.

Поліція стверджує, що злочинці постачали героїни у країни ЄС, Німеччину, Нідерланди, Італію, Іспанію, використовуючи для транзиту Україну, де їх приваблювало зручне географічне розташування, розвинена інфраструктура та наявність портів.

"Ми спрацювали і допомогли нашим сусідам (країнам ЄС)", – сказав Аброськін.

ФОТО: ФБ АРТЕМА ШЕВЧЕНКО

Під час транспортування наркотики ховали або у фруктах і овочах, або у спеціально обладнаних відділеннях вантажівок.

Вночі на 24 квітня "на гарячому" правоохоронці затримали кур’єра під час під час намагання поставити в ЄС 100 кг героїну.

Після цього були також викриті інші члени "наркоугрупування".

ФОТО: ФБ АРТЕМА ШЕВЧЕНКО

Поліцейські кажуть, що знають, кому належить вилучений товар, однак розголошувати цю інформацію вони не стали.

Наразі тривають слідчі дії для встановлення інших осіб, які можуть бути причетні до злочинів.

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