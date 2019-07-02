Політв'язень Кремля, який сидить у колонії Харкова: Не розумію, що я тут роблю

Український політв'язень Сергій Літвінов, якого в Росії засудили за розбій до 8,5 років в’язниці і який вже 4 місяці відбуває покарання в колонії Харкова, не розуміє, що він робить в українській в’язниці.

Про це він сказав в інтерв’ю "Громадському".

"Я сам не розумію, що я тут роблю. Я прибув із російської колонії з Магадана. Був відправлений на Батьківщину. Росія винесла такий вердикт. Сказали, що погодили з Україною. Ніби Україна погодилась, аби я відбував термін в своїй виправній колонії", - сказав Літвінов.

Він уточнив, що перебуває в Україні з 9 березня, що Росія передавала його як в’язня, і що в Україні він продовжує відбувати термін, який дали йому в РФ за розбій, - 8,5 років.

Літвінов додав, що просив президента України забрати його в Україну і звільнити.

"Цього не сталося. Відправили відбувати покарання в Харківську 12 колонію. (Тут я вважаюсь, – ред.) українським політв'язнем, ніби Україна все узгодила з Росією. Це все, я перепрошую, фуфло. Україна з Росією такого узгодити не могла, щоб я відбував покарання", - розповів Літвінов.

Усе це він вважає непорозумінням:

"Я прошу вийти. Я не повинен відбувати покарання ось тут. Я своє вже відсидів на російській території".

28 червня, за словами Літвінова, він написав прохання на перерахунок терміну відбування покарання за законом Савченко і прохання про помилування президенту Володимиру Зеленському.

"Я прошу, щоб мене звільнили, – от це я писав. Адвокат сказав, що я тут ненадовго. Буду звільнений", - підсумував Літвінов.

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