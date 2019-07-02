Політв'язень Кремля, який сидить у колонії Харкова: Не розумію, що я тут роблю

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Вівторок, 2 липня 2019, 15:48

Український політв'язень Сергій Літвінов, якого в Росії засудили за розбій до 8,5 років в’язниці і який вже 4 місяці відбуває покарання в колонії Харкова, не розуміє, що він робить в українській в’язниці.

Про це він сказав в інтерв’ю "Громадському".  

"Я сам не розумію, що я тут роблю. Я прибув із російської колонії з Магадана. Був відправлений на Батьківщину. Росія винесла такий вердикт. Сказали, що погодили з Україною. Ніби Україна погодилась, аби я відбував термін в своїй виправній колонії", - сказав Літвінов.   

 

Він уточнив, що перебуває в Україні з 9 березня, що Росія передавала його як в’язня, і що в Україні він продовжує відбувати термін, який дали йому в РФ за розбій, - 8,5 років.  

Літвінов додав, що просив президента України забрати його в Україну і звільнити.

"Цього не сталося. Відправили відбувати покарання в Харківську 12 колонію. (Тут я вважаюсь, – ред.) українським політв'язнем, ніби Україна все узгодила з Росією. Це все, я перепрошую, фуфло. Україна з Росією такого узгодити не могла, щоб я відбував покарання", - розповів Літвінов.

Усе це він вважає непорозумінням:

"Я прошу вийти. Я не повинен відбувати покарання ось тут. Я своє вже відсидів на російській території".

28 червня, за словами Літвінова, він написав прохання на перерахунок терміну відбування покарання за законом Савченко і прохання про помилування президенту Володимиру Зеленському.

"Я прошу, щоб мене звільнили, – от це я писав. Адвокат сказав, що я тут ненадовго. Буду звільнений", - підсумував Літвінов.

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Нагадаємо:

  • За словами Літвінова, його затримали у лікарні Ростова, куди він приїхав лікувати абсцес.
  • РФ спершу збиралася засудити Літвінова на 25 років за вбивство 38 фіктивних осіб на Луганщині батальйоном "Дніпро-1", до складу якого нібито входив Літвінов. Потім йому змінили обвинувачення на розбій.
  • Після п'яти років, проведених в колоніях Ростова та Магадана, Літвінов знайшовся у Диканівській колонії №12 в Харкові.
  • Згідно з ухвалою Біловодського райсуду Луганської області Літвінова перевели відбувати покарання з Росії в Україну за клопотанням Мін'юсту України.
  • Як пояснила координаторка "Медійної ініціативи за права людини" Марія Томак, той факт, що Литвинов в Україні, не означає автоматичного його звільнення.
  • Томак також додала, що Літвінова звільнять, але Росія більше не передаватиме Україні політв’язнів за тією ж процедурою.

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Теми: політв'язні Харків


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