Політв'язень Кремля, який сидить у колонії Харкова: Не розумію, що я тут роблю
Український політв'язень Сергій Літвінов, якого в Росії засудили за розбій до 8,5 років в’язниці і який вже 4 місяці відбуває покарання в колонії Харкова, не розуміє, що він робить в українській в’язниці.
Про це він сказав в інтерв’ю "Громадському".
"Я сам не розумію, що я тут роблю. Я прибув із російської колонії з Магадана. Був відправлений на Батьківщину. Росія винесла такий вердикт. Сказали, що погодили з Україною. Ніби Україна погодилась, аби я відбував термін в своїй виправній колонії", - сказав Літвінов.
Він уточнив, що перебуває в Україні з 9 березня, що Росія передавала його як в’язня, і що в Україні він продовжує відбувати термін, який дали йому в РФ за розбій, - 8,5 років.
Літвінов додав, що просив президента України забрати його в Україну і звільнити.
"Цього не сталося. Відправили відбувати покарання в Харківську 12 колонію. (Тут я вважаюсь, – ред.) українським політв'язнем, ніби Україна все узгодила з Росією. Це все, я перепрошую, фуфло. Україна з Росією такого узгодити не могла, щоб я відбував покарання", - розповів Літвінов.
Усе це він вважає непорозумінням:
"Я прошу вийти. Я не повинен відбувати покарання ось тут. Я своє вже відсидів на російській території".
28 червня, за словами Літвінова, він написав прохання на перерахунок терміну відбування покарання за законом Савченко і прохання про помилування президенту Володимиру Зеленському.
"Я прошу, щоб мене звільнили, – от це я писав. Адвокат сказав, що я тут ненадовго. Буду звільнений", - підсумував Літвінов.
Читайте також:
"Каратєль", який боїться зарубати курку. Справа Сергія Литвинова
#LetMyPeopleGo. Адвокат "карателя" Сергія Литвинова про фальсифікації справи
Нагадаємо:
- За словами Літвінова, його затримали у лікарні Ростова, куди він приїхав лікувати абсцес.
- РФ спершу збиралася засудити Літвінова на 25 років за вбивство 38 фіктивних осіб на Луганщині батальйоном "Дніпро-1", до складу якого нібито входив Літвінов. Потім йому змінили обвинувачення на розбій.
- Після п'яти років, проведених в колоніях Ростова та Магадана, Літвінов знайшовся у Диканівській колонії №12 в Харкові.
- Згідно з ухвалою Біловодського райсуду Луганської області Літвінова перевели відбувати покарання з Росії в Україну за клопотанням Мін'юсту України.
- Як пояснила координаторка "Медійної ініціативи за права людини" Марія Томак, той факт, що Литвинов в Україні, не означає автоматичного його звільнення.
- Томак також додала, що Літвінова звільнять, але Росія більше не передаватиме Україні політв’язнів за тією ж процедурою.