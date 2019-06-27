Український політв'язень Сергій Литвинов, якого в Росії засудили за розбій до восьми з половиною років в’язниці, вже 4 місяці відбуває покарання в Диканівській колонії Харкова.

Цю інформацію підтвердили Громадському керівництво Диканівської колонії №12 і сам політв'язень.

За його словами, він відбуває покарання в Україні з 1 березня 2019 року, йому залишилося ще 3,5 з 8 з половиною років, зазначених у вироку.

Крім того, повідомляється, що журналісти звернулися до Міністерства юстиції з проханням розкрити деталі передачі Литвинова з Росії в Україну.

У відповіді на запит Мін’юст послався на конфіденційність.

"Зміст матеріалів судової справи та детальна інформація щодо цієї особи є конфіденційною і містить персональні дані, які захищаються та обробляються Міністерством юстиції України відповідно до Закону України "Про захист персональних даних", та не можуть поширюватися без згоди суб'єкта персональних даних", — зазначили в міністерстві.

"Мін`юст був обережний в своїх коментарях для ЗМІ по цьому питанню. Ми знаходимось в контакті з адвокатами, підтримуємо та, наскільки це в нашій компетенції та можливостях, допомагаємо в їхніх зусиллях по звільненню Литвинова", - написав у Facebook заступник міністра юстиції, уповноважений з ЄСПЛ Іван Ліщина.

Зазначається, що РФ збиралася засудити Литвинова на 25 років за вбивство фіктивних осіб на Луганщині батальйоном "Дніпро-1", до складу якого входив Литвинов. Потім йому змінили обвинувачення на розбій.

Водночас, як пояснила у Facebook координаторка "Медійної ініціативи за права людини" Марія Томак, той факт, що Литвинов в Україні, не означає автоматичного його звільнення.

"Бо є закон і є процедури. Ми сто разів про це говорили як про застереження для родин, які подавали заяви на переведення для відбування покарання (в народі - "на екстрадицію" - що є абсолютно інакшою процедурою) і вважали, що це автоматично означає звільнення. Ні, не означає", – написала вона.

За її словами, Литвинова звільнять, але Росія більше не передаватиме Україні політв’язнів за тією ж процедурою.

"Бо при переведенні український суд підтвердив вирок російського, а держава дала гарантії, що особа відбуватиме покарання. Тепер, швидше за все, можливості бути переведеним для відбування покарання в Україну будуть позбавлені всі громадяни України, які засуджуються російськими судами", – розповіла Томак.

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