Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На Харківщині під час тренувань впав літак

Вівторок, 2 липня 2019, 19:20

Під час тренувального польоту курсанта Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба сталася аварія, внаслідок якої пілот катапультувався й літак втратив керування.

Про це пише пресслужба університету в Facebook.

Повідомляється про "нештатну ситуацію" на літаку Л-39, яким керував курсант третього курсу.

 

"Пілот повідомив про неї групі керівництва польотів і було прийнято рішення про катапультування", – ідеться у повідомленні.

Також зазначається, що пілот не постраждав.

"Після катапультування та приземлення курсант самостійно вийшов на зв'язок та повідомив, що ушкоджень не має, стан здоров’я задовільний. За ним екстрено виїхала група пошуковців", – розповіло командування.

Згідно з повідомленням, літак упав у полі біля Старовірівки Куп’янського району на Харківщині.

Українська правда
Теми: аваріяХарківська область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Усі новини...
аварія
Атака Росії на ЗАЕС зачепить весь світ – топ-посадовець НАТО
Якщо аварія на ЗАЕС: на Запоріжжі провели навчання, близькі до реальності
Зіткнення поїздів в Індії: кількість загиблих зросла до 288
Останні новини
16:55
Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд
16:50
Про упередження щодо ЛГБТ. Вийшов трейлер комедії "Уроки толерантності"
16:45
Лідери головних партійних груп ЄС просять Брюссель не "розморожувати" мільярди для Угорщини
16:33
Голова Євроради перед самітом ЄС закликав виконати зобов’язання перед Україною
16:32
Вирощування ялинок на фермах може допомогти дикій природі – екологи
16:17
інфографікаАмериканські компанії найбільше допомагають Росії робити зброю
16:10
"Хабар через паркан": справу нардепки Марченко передали в суд
16:05
Канабіс у 1,5 раза підвищує ризик деяких ускладнень під час вагітності: дослідження
15:51
Шольц: Другу систему Patriot від Німеччини розгорнуть в Україні ще цього року
15:50
фотоУ Києві підготували пересувні котельні на випадок відсутності обігріву через обстріли
Усі новини...
Реклама: