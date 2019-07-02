На Харківщині під час тренувань впав літак
Під час тренувального польоту курсанта Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба сталася аварія, внаслідок якої пілот катапультувався й літак втратив керування.
Про це пише пресслужба університету в Facebook.
Повідомляється про "нештатну ситуацію" на літаку Л-39, яким керував курсант третього курсу.
"Пілот повідомив про неї групі керівництва польотів і було прийнято рішення про катапультування", – ідеться у повідомленні.
Також зазначається, що пілот не постраждав.
"Після катапультування та приземлення курсант самостійно вийшов на зв'язок та повідомив, що ушкоджень не має, стан здоров’я задовільний. За ним екстрено виїхала група пошуковців", – розповіло командування.
Згідно з повідомленням, літак упав у полі біля Старовірівки Куп’янського району на Харківщині.
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