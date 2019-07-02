На Харківщині під час тренувань впав літак

Під час тренувального польоту курсанта Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба сталася аварія, внаслідок якої пілот катапультувався й літак втратив керування.

Про це пише пресслужба університету в Facebook.

Повідомляється про "нештатну ситуацію" на літаку Л-39, яким керував курсант третього курсу.

"Пілот повідомив про неї групі керівництва польотів і було прийнято рішення про катапультування", – ідеться у повідомленні.

Також зазначається, що пілот не постраждав.

"Після катапультування та приземлення курсант самостійно вийшов на зв'язок та повідомив, що ушкоджень не має, стан здоров’я задовільний. За ним екстрено виїхала група пошуковців", – розповіло командування.

Згідно з повідомленням, літак упав у полі біля Старовірівки Куп’янського району на Харківщині.