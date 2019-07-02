Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ТКГ у Мінську не просунулася в переговорах – завадила позиція Росії

Вівторок, 2 липня 2019, 23:26

Через позицію російської сторони Тристороння контактна група з врегулювання ситуації на сході України не досягла прогресу в переговорах.

Про підсумки засідання в Мінську у вівторок, 2 липня, написала у Facebook речниця представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

"У зв'язку з позицією РФ, не вдалося досягти жодного прогресу ані щодо запровадження "хлібного перемир'я", ані домовитися стосовно звільнення утримуваних осіб", – зазначила речниця.

"Українська сторона не заперечує проти звільнення утримуваних у форматі "всіх встановлених на всіх встановлених", але пропонує прискорити цей процес покроковим виконанням цієї формули", – додала Оліфер.

Згідно з повідомленням, наступна зустріч ТКГ у Мінську запланована на 17 липня.

Українська правда
Теми: Мінські угодиДонбасРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Усі новини...
Мінські угоди
Сурков зізнався, що не планував, щоб Мінські угоди виконались
Зеленський: Простий спосіб закінчити війну – віддати РФ території, тому були Мінські угоди
Єрмак: У владі немає людей, які допускають існування "Мінськ-3"
Останні новини
17:12
Українці придбанням житла цікавляться, але купують обережно: підсумки ринку нерухомості - 2023
16:55
Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд
16:50
Про упередження щодо ЛГБТ. Вийшов трейлер комедії "Уроки толерантності"
16:45
Лідери головних партійних груп ЄС просять Брюссель не "розморожувати" мільярди для Угорщини
16:33
Голова Євроради перед самітом ЄС закликав виконати зобов’язання перед Україною
16:32
Вирощування ялинок на фермах може допомогти дикій природі – екологи
16:17
інфографікаАмериканські компанії найбільше допомагають Росії робити зброю
16:10
"Хабар через паркан": справу нардепки Марченко передали в суд
16:05
Канабіс у 1,5 раза підвищує ризик деяких ускладнень під час вагітності: дослідження
15:51
Шольц: Другу систему Patriot від Німеччини розгорнуть в Україні ще цього року
Усі новини...
Реклама: