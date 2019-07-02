ТКГ у Мінську не просунулася в переговорах – завадила позиція Росії

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Вівторок, 2 липня 2019, 23:26

Через позицію російської сторони Тристороння контактна група з врегулювання ситуації на сході України не досягла прогресу в переговорах.

Про підсумки засідання в Мінську у вівторок, 2 липня, написала у Facebook речниця представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

"У зв'язку з позицією РФ, не вдалося досягти жодного прогресу ані щодо запровадження "хлібного перемир'я", ані домовитися стосовно звільнення утримуваних осіб", – зазначила речниця.

"Українська сторона не заперечує проти звільнення утримуваних у форматі "всіх встановлених на всіх встановлених", але пропонує прискорити цей процес покроковим виконанням цієї формули", – додала Оліфер.

Згідно з повідомленням, наступна зустріч ТКГ у Мінську запланована на 17 липня.

Українська правда

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Теми: Мінські угоди Донбас Росія


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