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Харлан виграла золото чемпіонату світу з фехтування

Субота, 20 липня 2019, 20:58
Харлан виграла золото чемпіонату світу з фехтування

Українка Ольга Харлан виграла золоту медаль чемпіонату світу з фехтування на шаблі, що проходить у Будапешті.

У фіналі Харлан з рахунком 15:14 перемогла семиразову чемпіонку світу Софью Вєлікую з Росії.

Нагадаємо, що у півфіналі 28-річна Харлан перемогла румунку Бьянку Паску (15:5).

В 1/4 фінала Харлан здолала ще одну українку Аліну Комащук – 15:14.

Харлан уже є шестиразовою чемпіонкою світу з фехтування. 

Микола Аврамчук, для УП

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Теми: спорт
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