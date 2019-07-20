Харлан виграла золото чемпіонату світу з фехтування
Українка Ольга Харлан виграла золоту медаль чемпіонату світу з фехтування на шаблі, що проходить у Будапешті.
У фіналі Харлан з рахунком 15:14 перемогла семиразову чемпіонку світу Софью Вєлікую з Росії.
Нагадаємо, що у півфіналі 28-річна Харлан перемогла румунку Бьянку Паску (15:5).
В 1/4 фінала Харлан здолала ще одну українку Аліну Комащук – 15:14.
Харлан уже є шестиразовою чемпіонкою світу з фехтування.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua