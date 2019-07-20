Харлан виграла золото чемпіонату світу з фехтування

Українка Ольга Харлан виграла золоту медаль чемпіонату світу з фехтування на шаблі, що проходить у Будапешті.

У фіналі Харлан з рахунком 15:14 перемогла семиразову чемпіонку світу Софью Вєлікую з Росії.

Нагадаємо, що у півфіналі 28-річна Харлан перемогла румунку Бьянку Паску (15:5).

В 1/4 фінала Харлан здолала ще одну українку Аліну Комащук – 15:14.

Харлан уже є шестиразовою чемпіонкою світу з фехтування.