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Порошенко розповів, з ким буде "дружити" в парламенті

Неділя, 21 липня 2019, 15:38
Порошенко розповів, з ким буде дружити в парламенті
Фото Ельдара Сарахмана, УП

Колишній президент Петро Порошенко заявляє, що союзниками "Європейської солідарності" в новому парламенті можуть стати всі, хто підтримує європейську і євроатлантичну інтеграцію України.

Про це він сказав після голосування на виборчій дільниці у Києві.

 
Фото Ельдара Сарахмана, УП

"Я проголосував за ЄС, я проголосував за НАТО, я проголосував за європейську і євроатлантичну Україну", - заявив він.

На питання про те, з ким "ЄС" буде об’єднуватися у Верховній Раді, Порошенко відповів: "Всі, хто будуть стояти на європейській і євроатлантичній позиції, можуть стати союзниками "Європейської солідарності". Всі, хто будуть не тільки п’ятою колоною Путіна, яким ми будемо давати відсіч, а хто, прикриваючись синьо-жовтим прапором, будуть сповідувати принципи п’ятої колони, точно не з нами. Єдиний, хто їх може зупинити – фантастична наша команда".

Порошенко прийшов на дільницю з родиною та перехрестився перед тим, як вкинути бюлетень в урну для голосування.

Українська правда
Теми: Порошенковибори
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