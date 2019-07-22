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На Закарпатті програють всі підтримувані Угорщиною кандидати

Понеділок, 22 липня 2019, 11:41

Троє кандидати до Верховної ради, які балотувалися у мажоритарних округах на Закарпатті і мали підтримку з боку угорської влади, програють вибори.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчать дані на сайті ЦВК.

Три угорські кандидати - Василь Брензович, Йосип Борто та Міклош Товт – балотувалися як самовисуванці у парламент за мажоритарними округами, використовуючи як українську, так і угорську версію гасла "Nekünk Kárpátalja az első". Українською ця фраза перекладається як "Для нас головне - Закарпаття".

Брензович, який у минулому скликанні був депутатом від БПП, програє на окрузі №73. За підрахунком 55,65% протоколів, він має вдвічі голосів за свого конкурента Владіслава Поляка.

Брензович очолює Товариство угорської культури Закарпаття, за тиждень до виборів він зустрічався в Будапешті з прем’єром Угорщини Віктором Орбаном.

На окрузі №69 Товт посідає третє місце (14,22% голосів), там опрацьовано вже 72,18% протоколів. Борто на окрузі №68 йде лише четвертим з результатом 15,90% голосів, ЦВК опрацювала майже половину протоколів.

Нагадаємо, минулого тижня Київ офіційно заявив, що стурбований низкою візитів на Закарпаття офіційних осіб Угорщини та їх публічними заявами агітаційного характеру на підтримку Брензовича та деяких інших кандидатів.

Міністерство закордонних справ України попередило угорських чиновників, що готове вжити заходів, аби не допустити втручання угорської влади у внутрішньополітичне життя України перед парламентськими виборами.

Європейська правда

Теми: ЗакарпаттяУгорщинавибори
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