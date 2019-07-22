Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У ЄС розповіли, чого чекають від Ради і чому не слід робити дострокові місцеві вибори

Понеділок, 22 липня 2019, 23:44

Європейський союз вважає, що після перемоги партії "Слуга народу" на парламентських виборах нова влада взяла на себе відповідальність за події в Україні.

Про це йдеться у спеціальній заяві речниці ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Майї Косьянчич, що є у розпорядженні "Європейської правди".

"Після президентських виборів український народ вчергове дав потужний мандат на проведення реформ у наступні п'ять років. Тепер нова влада несе відповідальність за те, щоби задовільнити очікування громадян України", - заявила офіційна представниця Євросоюзу.

За її словами Євросоюз готовий до співпраці з новою Радою та майбутнім урядом, пріоритетом якого має бути "просування політичної асоціації та економічної інтеграції та проведення реформ, що лежать в основі нашої Угоди про асоціацію".

У заяві представниці ЄС виділено низку секторів для першочергових реформ: підтримку верховенства права, боротьбу з корупцією, сферу енергетики та забезпечення макроекономічної стабільності.

При цьому, попри численні заяви лідерів "Слуги народу" та представників офісу президента Зеленського про те, що вони розглядають можливість оголошення дострокових місцевих виборів, у заяві від імені ЄС окремо підкреслюється, що Євросоюз чекає на проведення місцевих виборів лише наступного року. До цього часу, на їхню думку, українська влада має врахувати проблеми нинішніх виборів, зокрема повідомлення про купівлю голосів.

"Важливо, щоб українські органи влади врахували виявлені недоліки на основі рекомендацій (спостережної місії) БДІПЛ ОБСЄ до запланованого виборчого циклу, включно з місцевими виборами 2020 року", - йдеться у повідомленні.

Дипломатичні джерела "Європейської правди" окремо підкреслюють, що згадка про планову кампанію 2020 року є сигналом для української влади та порадою не проводити достроково ще й місцеві вибори.

Теми: ЄСвибори
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Усі новини...
ЄС
У Європі розглядають можливість санкцій проти російського алюмінію – ЗМІ
Інформацію про колаборантів, які втекли в ЄС, почали вносити в базу Інтерполу
Грузинська влада звинуватила європейського лікаря у спробі вкрасти аналізи Саакашвілі
Останні новини
17:18
У Японії чоловік підірвав свою квартиру, намагаючись вбити таргана
17:12
Українці придбанням житла цікавляться, але купують обережно: підсумки ринку нерухомості - 2023
16:55
Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд
16:50
Про упередження щодо ЛГБТ. Вийшов трейлер комедії "Уроки толерантності"
16:45
Лідери головних партійних груп ЄС просять Брюссель не "розморожувати" мільярди для Угорщини
16:33
Голова Євроради перед самітом ЄС закликав виконати зобов’язання перед Україною
16:32
Вирощування ялинок на фермах може допомогти дикій природі – екологи
16:17
інфографікаАмериканські компанії найбільше допомагають Росії робити зброю
16:10
"Хабар через паркан": справу нардепки Марченко передали в суд
16:05
Канабіс у 1,5 раза підвищує ризик деяких ускладнень під час вагітності: дослідження
Усі новини...
Реклама: