Віце-голова Сейму Польщі очікує зміни історичної політики України найближчим часом

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Вівторок, 23 липня 2019, 15:21

Віце-спікерка польського Сейму Малгожата Госєвська (PiS) заявила, що найближчі дні, місяці покажуть, чи виправдаються сподівання Польщі на зміну історичної політики України за нової влади.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Польське радіо".

"Я очікую тут змін у політиці України. Звісно, покажуть, чи наші очікування і надії є слушними, чи справді відбудеться зміна. Проте, здається, що президент України – людина дуже прагматична; він не зв’язаний тими залежностями, що стосуються певної версії історичної політики, яку Україна реалізувала досі", - сказала вона.

Президент Польщі Анджей Дуда сподівається, що Київ насамперед скасує мораторій на ексгумації поляків.

1 вересня у Варшаві на меморіальних заходах до 80 роковин початку Другої світової війни чекають, серед інших, на візит президента України Володимира Зеленського.

У МЗС Польщі сподіваються, що після виборів Україна прискорить процес необхідних реформ і продовжить курс на зміцнення відносин України з ЄС і НАТО.

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Теми: Польща історія


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