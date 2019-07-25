Україна закрила 9 квот на безмитний експорт агропродукції в ЄС

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Четвер, 25 липня 2019, 16:43

Станом на 22 липня Україна повністю використала квоти на безмитний експорт агропродовольчої продукції до ЄС за дев’ятьма групами товарів.

Як пише "Європейська правда", про це у четвер повідомили в Українському клубі аграрного бізнесу.

Зокрема, це такі групи: мед, цукор, крупи та борошно, оброблений крохмаль, оброблений томат, виноградний і яблучний соки, пшениця, кукурудза і вершкове масло.

У клубі підкреслюють, що на аналогічну дату минулого року було закрито 7 квот на безмитний експорт з України до ЄС, що свідчить про пришвидшення темпів закриття квот та пожвавлення торгівлі з ЄС.

За результатами  січня-травня поточного року, ЄС імпортував з України агропродовольчої продукції на загальну суму в 3,1 млрд євро, що на 37% або 0,85 млрд євро більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Потенційно до кінця року ще закриють квоти по ячменю (наразі використано 79%), м’ясу птиці (використання основної квоти – 75%), солоду і пшеничній клейковині (58%) та крохмалю (53%).

З жовтня 2017 року терміном на три роки почали діяти додаткові квоти на 8 груп товарів: мед, борошно і крупи, оброблені томати, виноградний і яблучний соки, овес, кукурудзу, пшеницю і ячмінь.

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Теми: економіка ЄС


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