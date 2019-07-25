"Опора" нарахувала 6 "слуг народу", в яких вкрали перемогу двійники

Джерело: громадянська мережа "Опора"

Технологія двійників, яку задіяли на позачергових виборах народних депутатів 21 липня, негативно вплинула на волевиявлення громадян у семи округах, зокрема завадивши перемогти шістьом кандидатам від партії "Слуга народу".

Деталі: Згідно з аналізом організації, на цих виборах технологія двійників використовувалася у двох основних формах - реєстрація кандидатів з однаковими іменами та вказування у біографії приналежність до організацій, назви яких дублюють назви політичних партій основного кандидата. Наприклад, до благодійної організації "Слуга народу".

Як з'ясувала "Опора", другий вид махінації цього разу виявився більш ефективним.

За підрахунками мережі, на цих виборах балотувалося понад 90 кандидатів в 55 одномандатних виборчих округах, які, будучи самовисуванцями, видавали себе за представників приватного підприємства, громадської чи благодійної організації "Слуга народу" або (значно рідше) "Голосу". Поліція порушила 34 справи щодо незаконного використання брендів партій.

Згідно з дослідженням, застосування технології двійників в округах №37, 64, 78, 119, 146, 198, 210 мали негативний вплив на процес волевиявлення виборців і потребують уважного вивчення та оцінки з боку правоохоронних органів.

Отже, в 37 окрузі Дніпропетровської області з різницею в 1 208 голосів самовисуванець Дмитро Шпенов (екс-нардеп, член фракції "Партії регіонів") переміг представника "Слуги народу" Ігоря Фартушного. При цьому п’ятеро кандидатів-самовисуванців, які вказали на свою приналежність до організацій, що містять в назві словосполучення "слуга народу", усі разом отримали 11 365 голосів. Крім того, у цьому ж окрузі балотувався однофамілець Ігоря Фартушного, який набрав 1 112 голосів.

У Житомирській області в окрузі №64 самовисуванець Володимир Арешонков (теперішній депутат, член фракції БПП) переміг Вячеслава Сігачова зі "Слуги народу" з різницею в 640 голосів. У той час як самовисуванець Анатолій Арешков, місцем роботи якого є ПП "Слуга Народу!", набрав 5 872 голоси.

В окрузі №78 (Запорізька область) кандидат від "Опозиційної платформи – За життя" Олександр Пономарьов (екс-нардеп, член групи "Воля народу") на 3 289 голосів випередив представника партії "Слуга народу" Віталія Боговіна. Його однофамілець, керівник проектів у громадській організації "Громадський рух "Слуга Народу" самовисуванець Василь Боговін отримав 3 860 голосів виборців.

Вибори в 119 окрузі на Львівщині виграв Михайло Бондар (нардеп 8-го скликання, член фракції "Народного фронту") з перевагою у 140 голосів над кандидатом від партії "Слуга народу" Орестом Кавецьким. Самовисуванець Віталій Кравчук, який є головою правління Громадської організації "Слуга народу України" здобув підтримку 2 398 виборців.

У 146 окрузі, що на Полтавщині, кандидата Фелікса Уріна, висунутого партією "Слуга народу", переміг самовисуванець Юрій Шаповалов (депутат 7-го і 8-го скликань, член групи "Відродження") з різницею в 2 706 голосів. Четверо кандидатів-самовисуванців, які вказали своїм місцем праці приватне підприємство "Слуга народа" або "Слуга народу" набрали усі разом 3 641 голос.

У 198 окрузі Черкаської області кандидатка від партії "Слуга народу" Наталія Д’яченко програла самовисуванцю Сергію Рудику (депутат 8-го скликання, екс-член партії "Свобода" і член фракції БПП) з різницею в 1 015 голосів. У цьому ж окрузі балотувався самовисуванець Олександр Пилюхно, заступник директора Всеукраїнського благодійного фонду "Слуга народу", результат якого склав 1 395 голосів виборців.

У 210 окрузі Київської області самовисуванець Сергій Коровченко з мінімальною різницею в 153 голоси переміг теж самовисуванця Бориса Приходька. Третє місце за результатами голосування зайняв Дмитро Пахомов (партія "Сила людей"), відрив якого від переможця склав 3 243 голоси. При цьому двоє інших кандидатів-самовисуванців, які вказали на свою приналежність до ТОВ "Слуга народу. ЗЕ!" і Громадського руху "Слуга народу", отримали на двох 5 596 голосів виборців.

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