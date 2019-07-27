Трамп пригрозив Франції санкціями і заявив, що американське вино краще

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Субота, 27 липня 2019, 03:50

Президент США Дональд Трамп звернувся до лідера Франції Еммануеля Макрона і пригрозив ввести санкції.

Про це американський президент написав у Twitter.

Заява Трампа стала відповіддю на дії уряду Франції, який ввів податок на цифрові компанії США. 

"Франція тільки що ввела цифрові податки на наші великі американські технологічні компанії. Якщо хтось і може це робити, то тільки та країна, де ці компанії знаходяться - США. Ми анонсуємо найближчим часом нашу відповідь на дурниці Макрона. Я завжди говорив, що американське вино краще французького! ", - заявив Трамп.

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Теми: Трамп Франція США санкції


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