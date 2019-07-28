Літаки США провели розвідку біля узбережжя Криму

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Неділя, 28 липня 2019, 06:09

Два американських літаки провели розвідку біля узбережжя окупованого Криму.

Про це з посиланням на моніторинговий ресурс PlaneRadar пише Радіо Свобода.

"З авіабази Сігонелла на острові Сицилія в Італії злетів патрульний протичовновий літак Boeing P-8A Poseidon Військово-морських сил США з бортовим номером 169004. Він приступив до патрулювання вздовж чорноморського узбережжя Криму", – мовиться в повідомленні.

Також близько полудня з авіабази Суда-Бей на острові Кріт у Греції злетів літак радіоелектронної розвідки Військово-морського флоту США Lockheed ЕР-3Е Orion (Aries II) з реєстраційним номером 156511. Близько 15:50 він наблизився на максимально близьку відстань до узбережжя півострова – 32 кілометри від Севастополя.

Американські літаки регулярно проводять моніторингові польоти поблизу окупованих територій Криму та Донбасу.

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Теми: Крим окупація США


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