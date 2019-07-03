Військові кораблі РФ вийшли "контролювати" українсько-американські навчання

Кораблі російського Чорноморського флоту контролюють дії британського есмінця і канадського фрегата, які зайшли в акваторію Чорного моря 2 липня.

Про це у середу повідомляє російське агентство ТАСС із посиланням на Національний центр управління обороною РФ.

"Сили і засоби Чорноморського флоту приступили до спостереження за діями есмінця ВМС Великобританії Duncan і фрегата ВМС Канади Toronto, які зайшли 2 липня 2019 року в акваторію Чорного моря", - йдеться в повідомленні.

Вказується, що контроль за кораблями НАТО здійснюють малий протичовновий корабель "Касимов" і сторожовий корабель "Допитливий".

У військовому відомстві розповіли, що "в призначених районах організовано чергування літаків морської авіації, берегових ракетних комплексів "Бал", "Бастіон". Також проводиться радіоелектронне супровід.

Зараз кораблі НАТО в Чорному морі проводять військово-морські навчання Sea Breeze - 2019.

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