Пожежа на секретній субмарині РФ: Що відомо про загибель 14 моряків

1 липня в Росії загинули 14 моряків-підводників. Згідно з коротким офіційним повідомленням, вони отруїлися продуктами горіння в результаті пожежі на науково-дослідному глибоководному апараті, який проводив біометричні вимірювання в океані.

За два дні навіть попередні причини події не встановлені, Міноборони РФ не повідомляє, ні що сталося під водою, ні точну кількість людей, які вижили, а в Кремлі трагедію взагалі не коментують.

Слідчий комітет РФ станом на 3 липня не порушив справи за фактом загибелі людей, повідомивши лише, що проводить дослідчу перевірку, за результатами якої ухвалить процесуальне рішення.

Разом з тим за інформацією Reuters, директор Норвезького агентства з радіаційної та ядерної безпеки розповів, що Росія повідомила норвезькій стороні про вибух газу на борту субмарини.

Про вибух, який передував пожежі, повідомляло і джерело телеграм-каналу Baza.

"Українська правда" зібрала інформацію про трагедію, яка відома на даний час.

За словами міністра оборони Сергія Шойгу, загинули 14 членів екіпажу, "інших вдалося врятувати", проте кількості тих, що вижили після пожежі він не назвав.

"Підводники, що перебували на борту, були унікальними військовими фахівцями - висококласними професіоналами, які проводили важливі дослідження з вивчення гідросфери Землі", - цитує Шойгу ТАСС.

Імена загиблих не назвали. Зараз, зі слів президента РФ Володимира Путіна, відомо тільки те, що сім з них – капітани першого рангу, двоє – Герої Росії.

Також досі точно не відомо навіть те, де саме була пожежа.

За даними джерела РБК, трагедія сталася на атомній глибоководної станції "Калитка" АС-12, яку неофіційно називають "Лошарик".

У свою чергу "Открытые медиа" з посиланням на два джерела в Північному флоті повідомляли, що аварія трапилася не на АС, а на її носії – швидше за все, на підводному човні БК-64 "Підмосков'я".

Як повідомляє "Медуза", журналісти знайшли рибалок, які стали очевидцями аварійного спливання підводного човна, де в результаті пожежі загинули 14 моряків.

"Ми ввечері йшли в сторону Кільдіна, і тут, десь о пів на десяту вечора, спливає підводний човен. Прямо повністю спливає. Ніколи в житті такого не бачив. На палубі люди бігають, метушаться", - розповів один з рибалок.

Він зазначив, що до підводного човна майже відразу після спливання підійшов військовий корабель і два буксири.

Очевидці додали, що підводний човен пішов близько 23:00.

"Човен плив швидко, ми ще з мужиками вирішили: значить, не аварія. Раз своїм ходом і швидко йде. Ні диму не було, нічого. Потім нам сказали, що хтось бачив, як в Урі вивантажували тіла", - розповів рибалка.

У Кремлі загибель 14 підводників не коментують.

На питання групи журналістів про те, що досі точно незрозуміло, на якому саме підводному човні або станції сталася ця НП, прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що ця інформація "відноситься до категорії абсолютно секретних".

На прохання прокоментувати, що робили сім капітанів першого рангу на цьому апараті, Пєсков теж відповів, що це держтаємниця.

На питання про те, чи є на борту цього човна атомний реактор, чи сталася трагедія саме на "Лошарик" і чим точно займався підводний апарат в океані, прес-секретар Путіна заявив, що це питання до Міноборони.

Що відомо про "Лошарик"

За даними "Медузи", атомна станція АС-12 створена для досліджень дна океану. Але військові США в 2015 році заявили, що ці станції можуть застосовувати і в диверсійних цілях: наприклад, для приєднання до підводних кабелів секретного зв'язку.

Відзначається, що всього було випущено 7 апаратів цього класу. У всіх станцій є атомний реактор. Вони офіційно не несуть ніякого озброєння, натомість у них є маніпулятори для роботи з підводними об'єктами.

"Лошарика" спустили на воду в 2003 році. Його використовували в 2012 році, коли Росія в чергове вирішила довести, що підводні хребти Ломоносова і Менделєєва, які проходять через Північний полюс, відносяться до російського континентального шельфу.

Відзначається, що атомні глибоководні станції не можуть самі ходити в далекі походи, тому їх транспортують до місця проведення досліджень великим атомним підводним човном.

Раніше таким носієм був човен БС-136 "Оренбург", а в 2016 році його замінив човен БС-64 "Підмосков'я".

Зараз в РФ готують великий підводний човен "Бєлгород", який може нести як атомні глибоководні станції, так і безпілотні підводні човни (торпеди) "Посейдон" з потужним ядерним зарядом.

"Бєлгород" планують спустити на воду в 2020 році.

Відзначається, що "Бєлгород" і всі атомні глибоководні станції зведені в 29-у бригаду підводних човнів, яка безпосередньо підпорядковується Головному управлінню глибоководних досліджень Міноборони.

Командування частини знаходиться в Петергофі, а самі човни і станції – в Оленячій Губі поруч із селищем Гаджиєво Мурманської області.