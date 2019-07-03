Путін заявив прем'єру Нідерландів, що Росія відкидає розслідування щодо MH17

Росія не визнає результати розслідування катастрофи літака Малайзійських авіалінії рейсу MH17 у небі над Донецькою областю в липні 2014 року.

Про це президент Російської Федерації Володимир Путін заявив прем'єр-міністру Нідерландів Марку Рютте під час зустрічі на полях саміту G20 у місті Осака, повідомив речник російського лідера Дмитро Пєсков.

"Я можу підтвердити цю розмову: це було дуже коротке спілкування на ногах, у кулуарах" – цитує Пєскова власний кореспондент УНІАН у РФ.

"Крім прем'єр-міністра Нідерландів, Путін мав такі розмови практично з усіма учасниками цього саміту", – сказав речник президента РФ.

"Дійсно, було порушено питання позиції президента, позиції російської сторони. Вона гранично зрозуміла, вона послідовна, і, звичайно, вона ґрунтується на тому, що навряд чи можна сприймати розслідування, яке здійснюється без участі Російської Федерації", – заявив Пєсков.

За його словами, "такі тези постійно на різних рівнях доводяться до наших (російських – ред.) візаві у Нідерландах й інших країнах".

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