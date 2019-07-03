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Путін заявив прем'єру Нідерландів, що Росія відкидає розслідування щодо MH17

Середа, 3 липня 2019, 18:32
Путін заявив прем'єру Нідерландів, що Росія відкидає розслідування щодо MH17

Росія не визнає результати розслідування катастрофи літака Малайзійських авіалінії рейсу MH17 у небі над Донецькою областю в липні 2014 року.

Про це президент Російської Федерації Володимир Путін заявив прем'єр-міністру Нідерландів Марку Рютте під час зустрічі на полях саміту G20 у місті Осака, повідомив речник російського лідера Дмитро Пєсков.

"Я можу підтвердити цю розмову: це було дуже коротке спілкування на ногах, у кулуарах" – цитує Пєскова власний кореспондент УНІАН у РФ.

"Крім прем'єр-міністра Нідерландів, Путін мав такі розмови практично з усіма учасниками цього саміту", – сказав речник президента РФ.

"Дійсно, було порушено питання позиції президента, позиції російської сторони. Вона гранично зрозуміла, вона послідовна, і, звичайно, вона ґрунтується на тому, що навряд чи можна сприймати розслідування, яке здійснюється без участі Російської Федерації", – заявив Пєсков.

За його словами, "такі тези постійно на різних рівнях доводяться до наших (російських – ред.) візаві у Нідерландах й інших країнах".

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Нагадаємо:

  • Спільна слідча слідча група 19 червня назвала імена перших чотирьох підозрюванихв причетності до збиття літака. Це Сергій Дубинський (позивний "Хмурий"), Ігор Гіркін (позивний "Стрелок"), Олег Пулатов (позивний "Гюрза"), Леонід Харченко (позивний "Кріт").
  • Аксьонова згадали в підсумкових даних розслідування Міжнародної спільної слідчої групи (JIT) щодо катастрофи "Боїнга" Малайзійських авіаліній над Донбасом у 2014 році. За інформацією представників слідства, Аксьонов організовував військову підтримку представникам "ДНР" і "ЛНР" на Донбасі.
  • Підозрюваних буде оголошено у міжнародний розшук.Також стало відомо, що слідчі не будуть просити Росію та Україну про екстрадицію підозрюваних. Слідчі заявили, що їхнє завдання - представити докази щодо підозрюваних, а вже суд Гааги буде вирішувати їхню долю.
  • Суд над підозрюваними у збитті малайзійського Боїнга розпочнеться у березні 2020 року.
  • Служба безпеки повідомила про підозру трьох громадян РФ і одного громадянина України в організації та пособництві теракту.

"Українська правда" у Threads

Теми: MH17ПутінРосіяДонбасНідерланди
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