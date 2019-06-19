СБУ оголоcила підозру росіянам і українцю, які збили літак МН17

Служба безпеки повідомила про підозру трьох громадян РФ і одного громадянина України в організації та пособництві теракту, який призвів до аварії "Боїнга 777" (рейс MH-17) в небі над Донбасом в 2014 році і загибелі 298 людей.

Про це йдеться у повідомленні на сайті СБУ у середу.

Підозри датовано 18 червня.

Підозри у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст. 258 КК України (Теракт, що призвів до загибелі людини) оголошено трьом громадянам РФ – Ігорю Гіркіну, Сергію Дубінському та Олегу Пулатову, а також громадянину України Леоніду Харченку.

Гиркин і Дубінський вказані як організатори, а Пулатов і Харченко – пособники.

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