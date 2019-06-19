СБУ оголоcила підозру росіянам і українцю, які збили літак МН17

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Середа, 19 червня 2019, 15:06

Служба безпеки повідомила про підозру трьох громадян РФ і одного громадянина України в організації та пособництві теракту, який призвів до аварії "Боїнга 777" (рейс MH-17) в небі над Донбасом в 2014 році і загибелі 298 людей.

Про це йдеться у повідомленні на сайті СБУ у середу.

Підозри датовано 18 червня.

Підозри у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст. 258 КК України (Теракт, що призвів до загибелі людини) оголошено трьом громадянам РФ – Ігорю Гіркіну, Сергію Дубінському та Олегу Пулатову, а також громадянину України Леоніду Харченку.

Гиркин і Дубінський вказані як організатори, а Пулатов і Харченко – пособники.

Нагадаємо:

  • Спільна слідча слідча група 19 червня назвала імена перших чотирьох підозрюваних в причетності до збиття літака. Це Сергій Дубинський (позивний "Хмурий"), Ігор Гіркін (позивний "Стрелок"), Олег Пулатов (позивний "Гюрза"), Леонід Харченко (позивний "Кріт").
  • Їх буде оголошено у міжнародний розшук. Також стало відомо, що слідчі не будуть просити Росію та Україну про екстрадицію підозрюваних. Слідчі заявили, що їхнє завдання - представити докази щодо підозрюваних, а вже суд Гааги буде вирішувати їхню долю.
  • Суд над підозрюваними у збитті малайзійського Боїнга розпочнеться у березні 2020 року.

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Теми: СБУ Донбас MH17


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