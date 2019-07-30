Клімкін спрогнозував, чи вдасться Зеленському встановити контакт із Трампом

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Вівторок, 30 липня 2019, 11:43

Глава МЗС України Павло Клімкін поділився прогнозом щодо майбутньої двосторонньої зустрічі президентів України та США.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він розповів у інтерв’ю агентству "Укрінформ".

Клімкін вважає, що Зеленський та Трамп зможуть встановити нормальний контакт, сказав він, відповідаючи на запитання, чи допоможе зближенню президентів той факт, що обоє працювали на телебаченні.

"Я не можу цього сказати. Якийсь час шоу The Apprentice, яке вів Трамп, було одним із найпопулярніших. Я цікавився думкою про це шоу багатьох своїх американських друзів і знайомих — комусь воно дуже подобалося, комусь ні. Це суто індивідуальна справа.

Я вважаю, що все залежить від особистісного контакту. Я вірю в те, що у них встановиться нормальний особистий контакт — вважайте це таким інтуїтивним твердженням", - зазначив міністр, який зараз перебуває у "політичній відпустці".

Клімкін додав, що у колишнього президента Порошенка "був нормальний контакт із Трампом". 

Візит президента України Володимира Зеленського до США має відбутися до його візиту у Варшаву, запланованого на 1 вересня, повідомляв заступник глави Офісу президента Вадим Пристайко.  

Під час останньої телефонної розмови Зеленський і Трамп домовилися предметно обговорити "практичні питання українсько-американської взаємодії" під час візиту президента України до США.

Наразі дату візиту офіційно не оголошено.

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Теми: Зеленський Клімкін Трамп


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