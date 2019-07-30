Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На кордоні з Польщею на 3 дні відкриють додатковий пішохідний пункт пропуску

Вівторок, 30 липня 2019, 18:49

На українсько-польському кордоні у серпні протягом трьох днів працюватиме додатковий пішохідний пункт пропуску.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресс-службу Закарпатської ОДА.

"З нагоди проведення Днів добросусідства України та Польщі в межах Закарпатської області та Підкарпатського воєводства 8 – 10 серпня працюватиме пішохідний контрольно-пропускний пункт "Лубня – Волосате" на українсько-польському кордоні" - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що перетинати державний кордон у цьому пункті пропуску можуть і пішоходи, і велосипедисти.

"Запрошуємо мешканців та гостей Закарпаття скористатися можливістю відвідати Польщу через пішохідний перехід, який працюватиме три дні з 10.00 до 19.00 за київським часом. Перетин кордону – за біометричним паспортом або Шенгенською візою" - повідомили в Закарпатській ОДА.

Європейська правда

Теми: Польщакордон
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Усі новини...
Польща
Моравецький про Туска у двох словах: "Іуда, пройдисвіт, шахрай, брехун і балагур"
У Польщі прокоментували нібито відмову Німеччини ремонтувати українські Leopard в країні
Польща остаточно затвердила будівництво першої АЕС
Останні новини
18:14
Перші абоненти "Київстар" почали повідомляи по відновлення зв'язку
18:10
Прем’єр Іспанії хоче відкриття переговорів з Україною до кінця року
18:00
Датчики дихання: у США з'являться технології, які завадять водити авто напідпитку
17:47
Італійські шахи, годинники і кришталевий посуд: ЗМІ поцікавилися, на що Генштаб ЗСУ витрачає кошти
17:44
Оголосили фіналістів та володарів спецвідзнак Премії Шевельова 2023
17:40
відеоМінцифри вдосконалило мапу з Пунктами незламності в "Дії"
17:34
Соцмережа X цьогоріч не досягне цілей по доходах від реклами – Bloomberg
17:18
У Японії чоловік підірвав свою квартиру, намагаючись вбити таргана
17:12
Українці придбанням житла цікавляться, але купують обережно: підсумки ринку нерухомості - 2023
16:55
Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд
Усі новини...
Реклама: