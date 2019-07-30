На кордоні з Польщею на 3 дні відкриють додатковий пішохідний пункт пропуску

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Вівторок, 30 липня 2019, 18:49

На українсько-польському кордоні у серпні протягом трьох днів працюватиме додатковий пішохідний пункт пропуску.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресс-службу Закарпатської ОДА.

"З нагоди проведення Днів добросусідства України та Польщі в межах Закарпатської області та Підкарпатського воєводства 8 – 10 серпня працюватиме пішохідний контрольно-пропускний пункт "Лубня – Волосате" на українсько-польському кордоні" - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що перетинати державний кордон у цьому пункті пропуску можуть і пішоходи, і велосипедисти.

"Запрошуємо мешканців та гостей Закарпаття скористатися можливістю відвідати Польщу через пішохідний перехід, який працюватиме три дні з 10.00 до 19.00 за київським часом. Перетин кордону – за біометричним паспортом або Шенгенською візою" - повідомили в Закарпатській ОДА.

Європейська правда

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Теми: Польща кордон


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