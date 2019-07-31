Під Жмеринкою на ходу спалахнула електричка

На перегоні Браїлів – Жмеринка у Вінницькій області спалахнув один із вагонів електрички "Козятин-Жмеринка", пасажирів одразу евакуювали.

Про це 31 липня повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій області.

Надзвичайники отримали повідомлення про пожежу о 9.42. Поблизу села Тартак Жмеринського району загорівся хвостовий вагон електрички "Козятин-Жмеринка".

За даними ДСНС, пасажирів всередині вагону не було.

"О 10:30 пожежу локалізовано, а о 10:43 ліквідовано", - повідомили у відомстві.

В "Укрзалізниці" повідомили, що машиністи оперативно виявили загорання, оповістили пасажирів та провели евакуацію.

"Вагон, де відбулося загорання, був негайно відчеплений. Унаслідок події ніхто не постраждав", - повідомили в УЗ.

Після ліквідації пожежі поїзд продовжив курсування та о 11:44 прибув на станцію Жмеринка разом із пасажирами.

Повідомляється, що внаслідок події відбулася затримка п’яти пасажирських поїздів та одного приміського. Час запізнення — трохи більше години.

Наразі фахівці встановлюють причину пожежі. В "Укрзалізниці" розпочали службове розслідування.

До боротьби з вогнем рятувальники залучали 4 осіб особового складу та один спецавтомобіль.