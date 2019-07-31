"Президент" невизнаного Придністров'я виявився українцем – ЗМІ

"Президент" невизнаного Придністров'я Вадим Красносельський є власником українського паспорта і неодноразово використовував його для в’їзду на територію нашої держави.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у журналістському розслідуванні Rise Moldova.

Інформацію журналістів щодо цього підтверджують дані, надані джерелами в Державній прикордонній службі України.

У публікації наголошується, що придністровський посадовець, який до 2016 року був главою придністровського МВС у званні генерал-майора, близько 8 років був у розшуку в Молдові. Однак це не заважало йому майже щомісяця перетинати придністровську ділянку молдовсько-українського кордону і виїжджати за кордон за паспортами декількох країн.

Для цього він з 2007 по 2015 рік використовував понад 300 разів російський і як мінімум 10 разів український закордонний паспорт. Головні пункти призначення - Київ, Харків і Одеса.

У МВС України виданню заявили, що за станом на березень 2019 року Вадим Красносельський не перебуває в карному розшуку, однак не стали коментувати, чи перебував він у розшуку раніше.

Водночас, Rise Moldova наводить документ про те, що Красносельський був оголошений у міжнародний розшук у 2007 році, але його зняли зі списку у 2015 році за ініціативою Кишинева. Майже через рік він став "президентом" невизнаної республіки.

Зазначимо, попри те, що Красносельський є лідером сепаратистської невизнаної республіки, уряд Молдови не відмовляється від контактів з ним та не забороняє цього українським дипломатам.

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