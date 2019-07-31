"Президент" невизнаного Придністров'я виявився українцем – ЗМІ

5269 переглядів
Середа, 31 липня 2019, 16:40

"Президент" невизнаного Придністров'я Вадим Красносельський є власником українського паспорта і неодноразово використовував його для в’їзду на територію нашої держави.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у журналістському розслідуванні Rise Moldova.

Інформацію журналістів щодо цього підтверджують дані, надані джерелами в Державній прикордонній службі України.

У публікації наголошується, що придністровський посадовець, який до 2016 року був главою придністровського МВС у званні генерал-майора, близько 8 років був у розшуку в Молдові. Однак це не заважало йому майже щомісяця перетинати придністровську ділянку молдовсько-українського кордону і виїжджати за кордон за паспортами декількох країн.

Для цього він з 2007 по 2015 рік використовував понад 300 разів російський і як мінімум 10 разів український закордонний паспорт. Головні пункти призначення - Київ, Харків і Одеса.

У МВС України виданню заявили, що за станом на березень 2019 року Вадим Красносельський не перебуває в карному розшуку, однак не стали коментувати, чи перебував він у розшуку раніше.

Водночас, Rise Moldova наводить документ про те, що Красносельський був оголошений у міжнародний розшук у 2007 році, але його зняли зі списку у 2015 році за ініціативою Кишинева. Майже через рік він став "президентом" невизнаної республіки.

Зазначимо, попри те, що Красносельський є лідером сепаратистської невизнаної республіки, уряд Молдови не відмовляється від контактів з ним та не забороняє цього українським дипломатам. 

Читайте інтерв'ю лідера невизнаного Придністров'я: "Даю гарантію, від нас не буде нападу РФ на Україну".

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Молдова Придністров'я


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Прем'єрка Молдови привітала Зеленського з перемогою його партії на виборах 22 липня 2019, 09:22
Крадіжка мільярда у Молдові: Серед бенефіціарів назвали екс-невістку Ющенка 13 липня 2019, 08:56
Новий уряд Молдови обіцяє посилити співпрацю з Україною 11 липня 2019, 20:37
Усі новини
Головні новини
Зеленський призначив нового очільника Черкащини
Журналісти показали реконструкцію подій нападу на Гандзюк
Бізнес-омбудсменом в Україні стане екс-мер Варшави
Нацгвардієць, який прострелив собі голову, помер
Усі новини
психологія

Як рухатись далі, коли не хочеться або Секрети мотивації

Лайфхаки

Як полюбити понеділки: 5 дієвих порад

здоров'я

4 причини високого тиску, про які ви не замислювались раніше