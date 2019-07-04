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Путін розповів, чого чекає від Зеленського, щоб почати діалог

Четвер, 4 липня 2019, 06:50
Путін розповів, чого чекає від Зеленського, щоб почати діалог

Президент РФ Володимир Путін хоче, щоб президент України Володимир Зеленський вів прямі переговори з представниками російської окупаційної влади на Донбасі і не називав їх сепаратистами.

Про це він заявив в інтерв'ю італійській газеті Corriere della Sera, передає російське агентство ТАСС.

"[Конструктивний діалог з Києвом] можливий, якщо Зеленський почне виконувати свої передвиборні обіцянки, включаючи встановлення прямих контактів з власними співвітчизниками на Донбасі, переставши називати їх сепаратистами", - заявив Путін.

"Якщо українська влада буде виконувати Мінські угоди, а не ігнорувати їх", – додав Путін, цитує сайт Кремля.

Президент Росії повторив звичну риторику: "Насильницька українізація, заборони на використання рідної для мільйонів громадян України російської мови, включаючи викладання  нею у вузах і школах, розгул неонацизму, громадянський конфлікт на південному сході країни, спроби колишньої влади зруйнувати крихкий міжконфесійний мир – це лише мала частина непривабливого "багажу", з яким доведеться розбиратися новому президенту".

"Громадяни України чекають від Зеленського та його команди не декларацій, а реальних дій, швидких змін на краще", – вважає Путін.

"І, звісно, київська влада повинна нарешті зрозуміти, що спільним інтересам відповідає не конфронтація між Росією та Україною, а розвиток прагматичної співпраці на основі довіри й взаєморозуміння. Ми до цього готові", – додав він.

Нагадаємо:

  • Україна офіційно відмовляється вести прямі переговори з лідерами і представниками бойовиків окупованих територій Донецької й Луганської областей.
  • В інтерв'ю газеті Bild президент України Володимир Зеленський розповів, що під час першої зустрічі з президентом РФ Путіним скаже йому, що Донбас і Крим - це Україна.

УП, доповнено

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Теми: ПутінРосіяДонбасокупаціяЗеленський
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