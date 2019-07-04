Путін розповів, чого чекає від Зеленського, щоб почати діалог
Президент РФ Володимир Путін хоче, щоб президент України Володимир Зеленський вів прямі переговори з представниками російської окупаційної влади на Донбасі і не називав їх сепаратистами.
Про це він заявив в інтерв'ю італійській газеті Corriere della Sera, передає російське агентство ТАСС.
"[Конструктивний діалог з Києвом] можливий, якщо Зеленський почне виконувати свої передвиборні обіцянки, включаючи встановлення прямих контактів з власними співвітчизниками на Донбасі, переставши називати їх сепаратистами", - заявив Путін.
Він також звинуватив українську владу в ігноруванні Мінських угод.
Нагадаємо:
- Україна офіційно відмовляється вести прямі переговори з лідерами і представниками бойовиків окупованих територій Донецької й Луганської областей.
- В інтерв'ю газеті Bild президент України Володимир Зеленський розповів, що під час першої зустрічі з президентом РФ Путіним скаже йому, що Донбас і Крим - це Україна.
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