Путін розповів, чого чекає від Зеленського, щоб почати діалог

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Четвер, 4 липня 2019, 06:50

Президент РФ Володимир Путін хоче, щоб президент України Володимир Зеленський вів прямі переговори з представниками російської окупаційної влади на Донбасі і не називав їх сепаратистами.

Про це він заявив в інтерв'ю італійській газеті Corriere della Sera, передає російське агентство ТАСС.

"[Конструктивний діалог з Києвом] можливий, якщо Зеленський почне виконувати свої передвиборні обіцянки, включаючи встановлення прямих контактів з власними співвітчизниками на Донбасі, переставши називати їх сепаратистами", - заявив Путін.

Він також звинуватив українську владу в ігноруванні Мінських угод.

Нагадаємо:

  • Україна офіційно відмовляється вести прямі переговори з лідерами і представниками бойовиків окупованих територій Донецької й Луганської областей.
  • В інтерв'ю газеті Bild президент України Володимир Зеленський розповів, що під час першої зустрічі з президентом РФ Путіним скаже йому, що Донбас і Крим - це Україна.

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Теми: Путін Росія Донбас окупація Зеленський


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